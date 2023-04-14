Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan oluşan gündeme tepki: Bunu söyleyenler, konuşanlar utansın

Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Kayserispor’un Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in sahibi olduğu otelde konaklıyor olması gündem yarattı. Konuya ilişkin Fenerbahçe’den de bir paylaşım gelirken oluşan gündeme Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, sert tepki gösterdi.

FENERBAHÇE’DEN MAÇ ÖNCESİ PAYLAŞIM

Kayserispor’un Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in sahibi olduğu otelde kalmasına ilişkin Fenerbahçe cephesinde bir paylaşım gelmişti. Kayserispor’un takım otobüsünün otelin önünde yer aldığı fotoğrafla yapılan paylaşımda, “Yukatel Kayserispor’un bu akşamki maç için Sn. Dursun Özbek’in otelinde kaldığı kamuoyuna yansıdı. Bu konuda sadece bizim değil tüm spor kamuoyunun sorması gereken 3 soru var: Bu bilgi doğru mu? Doğruysa etik mi? Bu gündemle birlikte akşamki maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız?” ifadeleri kullanılmıştı.

‘BU LİGE RENK KATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM’

Takımla birlikte maç öncesi Nef Stadyumu’na gelen ve basın mensuplarına konuşan Çamlı, “Aslında bir hafta daha cezalıyım. İftarımı yapıp maçı seyretmeden gideceğim ama gene de takımımın yanında olmayı ve onları buraya kadar getirmeyi başka bir motivasyon olarak görüyorum. 3 aydır cezalıyken de takımla birlikte bütün maçlara stada gidemesem de iştirak ettim. Basının emekçileri sizlere de sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel iki sarı-kırmızılı takımın izleyenlere keyif vereceği, gerçekten belki de sezonun en iyi maçı olabilecek diye düşündüğüm bir karşılaşma olacak. Her iki takımı da yürekten kutluyorum. Biz Kayserispor olarak mütevazi şartlarımız, imkanlarımızla bu lige renk kattığımızı düşünüyorum. Biz sporun içerisinde hiçbir zaman saygısızlığı düşünmedik. Biz buraya bir maç yapmaya geldik. Bu maçı da en üst düzeyde, en iyi şekilde yapıp galip gelen taraf inşallah biz oluruz. Bizim de hedeflerimiz var” ifadelerini kullandı.

‘BUNU SÖYLEYENLER, KONUŞANLAR UTANSIN’

Takımın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde konaklamış olmasına ilişkin soruya ise Ali Çamlı, “Fenerbahçe de bizim, Beşiktaş da bizim, Trabzonspor da bizim, Kayserispor da bizim, Galatasaray da bizim… Hepsi Türkiye’nin takımları ya. Şimdi Dursun Özbek’in otelinde dün kalırken suç değildi de şimdi kalırken mi suç oldu? Buna cevap vermeyi bile ben… Bilmiyorum. Yemek yediğimiz yeri de söyleyelim. Bu, çok komik arkadaşlar. Koskoca Kayseri şehri gelecek… Sinirlenirsem çok ağır da konuşurum ama bunlar ne şahsımla ne kulübümle bağdaşmaz. Yani biz, şimdi Dursun Özbek’in otelinde maçı satacak kadar aşağılık bir davranış içerisine mi gireceğiz? Bunu söyleyenler, konuşanlar utansın. Buna cevap vermek bile akılla izah edilebilir bir şey değil. Yenersek iyi, başka bir şey olursa biz otel karşılığında maçı mı vermiş olacağız şimdi? Bu ne ahlaksızca bir tutum ve davranıştır ya. Kafasının arkasında bu tür şeyler olanlar ancak bunu düşünebilir. Biz, hayatı şerefiyle, namusuyla yaşayan insanlarız. Bugün maç yapmaya geldik. Bugün yenebiliriz, berabere kalabiliriz, yenilebiliriz. Bunu ben yapmayacağım, sahadaki çocuklar yapacak. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum, söylersem çok ağır söylerim zaten. Kayserispor, bunun test edilebileceği bir kulüp değil. Kayserispor ve camiası, o sahada ter dökenlerin çocukların hepsi bu düşünce içinde olanlardan daha namuslu ve şereflidir. Tüm Türkiye bundan emin olabilir” şeklinde cevap verdi.