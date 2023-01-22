Kayserispor – Beşiktaş maçı (CANLI)

Spor Toto Süper Lig ’in 20. haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş ‘ı ağırlıyor. Siyah-beyazlıların 25’e 11 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Kara Kartal, bu karşılaşmayı kazanarak bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmek istiyor.

Nkoudou, maç kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş’ın Kamerunlu futbolcusu Kevin Nkoudou, üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş’ta Kamerunlu oyuncu Kevin Nkoudou hastalığından dolayı karşılaşmada oynayamayacak. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Nkoudou’nun üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle, maça az bir süre kala kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 16’sı Süper Lig, 2’si de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak olmak üzere toplam 18 resmi mücadelede görev aldı ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Vincent Aboubakar, Kayserispor maçına yedek kulübesinde başlaydı.

MAÇ BAŞLADI!

Kayserispor – Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Rhg Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan ve saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

Kayserispor – Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler

Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Tayfur Bingöl, Redmond, Muleka, Cenk Tosun

Süper Lig’de 45. randevu

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 44 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 25 defa sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken Kayserispor 11 karşılaşmada gülen taraf oldu. Ligde oynanan 8 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar rakip fileleri 69 kez havalandırırken kalesinde 43 gol gördü. Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki son maç sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynandı ve bu mücadeleyi Beşiktaş, taraftarı önünde 1-0 kazanmayı başardı.

Beşiktaş, bu sezon ilk peşinde

Siyah-beyazlılar Kayserispor karşısında galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmiş olacak. Kartal, Süper Lig’de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Adana Demirspor’u 1-0, Kasımpaşa ve Konyaspor ’u ise 2-1’lik skorla mağlup etti. Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından da galibiyet ile dönerek ligde bu sezon ilk defa üst üste 4 galibiyet alarak seriye devam etmek istiyor.