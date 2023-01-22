Kayserispor – Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11’ler)

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’in 20. haftasında Kayserispor’a konuk olacak. Siyah-beyazlıların 25’e 11 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Kara Kartal, bu karşılaşmayı kazanarak bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmek istiyor.

Kayserispor – Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Rhg Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da oynanacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

Kayserispor – Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Karimi, Mensah, Mane, Gökhan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Redmond, Gedson, Muleka, Cenk Tosun

Süper Lig’de 45. randevu

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 44 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 25 defa sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken Kayserispor 11 karşılaşmada gülen taraf oldu. Ligde oynanan 8 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar rakip fileleri 69 kez havalandırırken kalesinde 43 gol gördü. Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki son maç sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynandı ve bu mücadeleyi Beşiktaş, taraftarı önünde 1-0 kazanmayı başardı.

Beşiktaş, bu sezon ilk peşinde

Siyah-beyazlılar Kayserispor karşısında galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmiş olacak. Kartal, Süper Lig’de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Adana Demirspor’u 1-0, Kasımpaşa ve Konyaspor ’u ise 2-1’lik skorla mağlup etti. Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından da galibiyet ile dönerek ligde bu sezon ilk defa üst üste 4 galibiyet alarak seriye devam etmek istiyor.

Mete Kalkavan düdük çalacak

Kayseri Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Zorbay Küçük olacak.