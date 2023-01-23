Kayserispor-Beşiktaş maçı için çarpıcı yorum: Kırmızı kartı atladı!

Dk 4, Saiss’ın sarı kartı

Bülent Yıldırım: Maç sert başladı. Hakem oyunu iyi okudu. Bu sportmenliğe aykırı bir faul bence. Topla oynama şansı yokken taktik faul gibi bu faulu yapıyor. Sarı kart doğru.

Lale Orta: Saiss’ı geçse 3-2 yakalayacak. Umut vaadeden atak var. Sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Bence de doğru bir sarı kart. Sorun yok.

Dk 23, Mensah’ın sarı kartı

Lale Orta: Mensah sağ ayağıyla Gedson’u arkadan sağ ayağına vuruyor. Doğru bir sarı kart.

Bülent Yıldırım: Az önce Saiss’a verilen sarı kartın başka bir versiyonu. Gedson hızlıca gidiyor, ilerlemesini istemeyen Mensah sağ ayağına vuruyor. Doğru bir kart.

Deniz Çoban: Sarı kartta şüphe yok ancak öncesinde Salih Uçan’ın, Kemen’e bir faulü var.

Dk 33, Redmond’un sarı kartı

Bülent Yıldırım: Top çıkıyor, yardımcı hakemin tespiti doğru, düdük de çalıyor. Duymazlıktan gelip, oyunu bozacak şekilde alakasız alana topu gönderiyor. Doğru bir kart.

Lale Orta: Sportmenlik dışı bir hareket. Topun çıktığını fark ediyor, düdüğü duymamazlıktan geliyor ve vuruyor. O vuruş bardağı taşıran son damla. Kart doğru.

Deniz Çoban: Bence de sarı kart doğru bir karar, şüphe yok.

Dk 39, Kemen’in, Gedson’a müdahalesi sarı kart gerektirir mi?

Lale Orta: Ben bunun kontrolsüz bir faul olduğunu düşünüyorum. Rakibin ayağını süpürüyor. Sarı kart gösterilmesi gerekirdi diye düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Aynı görüşteyim, çünkü bu bir tırpan. Dar alanda hızlı bir hamle. Bu net bir faul ve kontrolsüz hareketten dolayı sarı kart göstermeliydi.

Deniz Çoban: Bu pozisyona sarı kart gösterse ben de daha doğru bulurdum.

Dk 41, Salih Uçan’ın golü öncesi Mane’ye faul var mı?

Bülent Yıldırım: Mane topa çıkarken sağ ayağı Salih’e çarpıyor. Salih’in tüm konsantresi topa, rakibe yönelik bir hamlesi yok. Net bir gol, devam kararı da doğru.

Lale Orta: Bence de net bir gol. Salih zaten rakibini görmüyor bile. Mane, Salih’i bozmaya çalışıyor ve dengesiz geldiği için düşüyor. Temiz bir gol.

Deniz Çoban: Salih topa göre pozisyon olduğu için sol ayağını açarak koyuyor, rakibini gözeterek onu bozmak için yapmıyor. Salih’in hedefinde top var, rakibinden haberi yok. Benim açımdan da golde herhangi bir problem yok.

Dk 49, Salih’in, Mensah’a müdahalesinde sarı kart gerekir mi?

Lale Orta: Salih, rakibini tutuyor, belinden sarılıyor. Mensah’a ısrarlı bir şekilde çekme var. Sarı kart görse daha doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: Hem karın bölgesinden yakalamaya çalışıyor hem ikinci bir hamleyle topsuz bir şekilde Mensah’ı tutuyor. Israr var. Sarı kart daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: İlk sarılmayı es geçtin ama sonra formadan çekiyor. Sportmenlik dışı, oyun imajını bozan hareket. Sarı kart olmalıydı.

Dk 90+3, Gökhan’ın, Rosier’e müdahalesinde faul gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Bir darbe var gibi gözüküyor. Topsuz alan olduğu için minimum sarı karttan başlayacak. Bana sorarsanız ortada futbolla alakalı hiçbir şey olmadığı için Gökhan’ın kolunu arkaya doğru savurmasının hiçbir mantığı yok. Hakem bunu görseydi kırmızı vermesi gerekirdi. Maalesef kaçırdı.

Lale Orta: Gökhan Sazdağı özellikle eli ve kolu karışık olmak üzere Rosier’in kafasına vuruyor. Gökhan hakemi kontrol ediyor, onu görmediğini biliyor. Sportmenliğe uymayan bir davranış. Kırmızı kart gösterilse daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Her şeyden önce kaçmaması gereken bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Bunun sonucunda bir oyuncu ihraç oldu. Kaçırılmaması gerekirdi. Kırmızı kart gerekir diye çok net bir şey söyleyemem, sarı kart gösterse de kabul ederdim ama kaçmaması gereken bir pozisyon.

Rosier’in kırmızısı?

Lale Orta: Burada Gökhan rakibinin atılmasını sağlayacak bir hareketi başlatıp hiç cezalandırılmıyor ama Rosier kırmızı kart görüyor. Yaptığı hareket kesinlikle kırmızı kart. Rosier edep bölgesini kendisine vuran rakibine gösteriyor. Bunun karşılığı da kırmızı karttır. Doğru karar.

Bülent Yıldırım: Rosier’in, Gökhan’ı hedef alarak yaptığı yakışıksız hareketin karşılığı kırmızı karttır. Karar doğru.

Deniz Çoban: Üzerine konuşulacak çok bir şey yok. Doğru karar.