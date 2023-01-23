Kayserispor – Beşiktaş maçını spor yazarları değerlendirdi! ‘Kızmaya bile gerek yok, futbolu bırakmış! En ağır ceza verilmeli’

Kayserispor sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Maçın hemen 2. dakikasında Nathan Redmond’la öne geçen Beşiktaş, Salih Uçan’ın 42. dakikada attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 90 dakika sonucunda başka gol olmazken, maça damga vuran olay 90. dakikada Rosier tarafından yapıldı. Maçın hakemini siyah beyazlı oyuncuyu kırmızı kart ile oyun dışına attı. 2 gol ve bir kırmızıya sahne olan karşılaşmayı spor yazarları sizler için değerlendirdi…
‘Oynamadan’ ya da zorlanmadan kazanmak! – CEM DİZDAR / FANATİK
İlk devrenin sadece skoruna bakınca sahada olan biteni anlamanın mümkün olmadığı bir maç… Top da oyun da Kayseri’de ancak goller de onların kalesinde! Ceza sahası önü ya da içi organizasyonlarda önde olsalar bile gol pratiği eksik kalıp, bir de savunmada uykuya dalınca topla daha az meşgul olan Beşiktaş’ın ekmeğine yağ sürdüler. Kayseri gayretini ikinci devrede de sürdürdü sürdürmesine ancak baştaki eksiğini tamamlayamayınca gol onlar açısından mümkün olmadı.
Beşiktaş ise ikinci devre ön alandaki iki oyuncusunu değiştirerek olası riski minimuma indirmeyi başardı. Şöyle ki, takımdan kopuk olsa da Dele Alli’nin tehdit içeren hücum girişimlerine etkili olmasa da Aboubakar’ın varlığı ön tarafı diri tuttu. Bir iki pozisyon hariç Kayseri’yi sürekli şut mesafesinde tutmaları Gedson Fernandes, Redmond, Salih ve Tayfur’lu düzenin başarısı olarak görülmeli.
Türkçe küfürler!
Saiss ve Tayyip Talha da takımlarının iyisi görünümdeydi. Neticede ciddi bir saha içi varlık göstermeden maçı kazanmayı bildiler. Peki en sonda ne oldu da Valentine Rosier kendini attırdı? Ne olmuş olabileceğine dair aklıma gelen ilk şey yakınlarda izlediğim Cenk Tosun videosu oldu. Cenk orada, Rosier’nin Türkçe küfürler öğrenip sık sık kullandığını anlatıyordu. Yabancı oyunculara burada küfür öğretip, onlar aksanlı küfürler ettikçe gülünmesi ‘’eğlenceli faaliyet’’ olarak kabul ediliyor. O kırmızı karta bu yersiz eğlence anlayışı neden olmuş olabilir mi acaba?
Kalkavan pozisyonu görmedi – DENİZ ÇOBAN/ FANATİK
Maçın hakemi Mete Kalkavan, maç boyunca kritik pozisyonla karşılaşmadı. Ekibiyle birlikte rahat bir maç çıkarttı. 4’de Saiss’e, 23’de Mensah’a, 33’de Redmond’a gösterdiği sarı kartlarda haklıydı, yanılmadı. 90+3’de Gökhan’ın Rosier’e hareketine ise faul çalınmalı ve Gökhan’a sarı kart çıkmalıydı.
Hakem bu pozisyonu göremedi. Faul ve sarı kart kaçmış oldu. Rosier/Gökhan gerginliği bu faul pozisyonundan dolayı uzayınca, Rosier sinirlerine hakim olamadı ve rakibine yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart gördü.
İddialı Beşiktaş! – TUNÇ KAYACI / FANATİK
Kayseri’de Aboubakar’ın kulübede olması bile oyun olarak Beşiktaş’ı olumlu etkilemiş. Özellikle erken gelen golle rahatlayan Siyah Beyazlılar, çok zorlanacağını düşündüğü bir maçta ilk 45 dakikada soyunma odasına güle oynaya 2-0 önde girdi. Çağdaş Atan’ın oyun kurgusu ilk dakikalarda yedikleri golün etkisiyle bir türlü sahaya yansımadı. Beşiktaş orta alanda çok dinamik ve baskılı oyunuyla rakibine göz açtırmadı.
Özellikle Gedson ve Tayfur oyunun iki yönünü de etkili oynarken Salih hücumları hazırlayan rolü aldı. Beşiktaş’ın rakibin etkili kanat akınlarını da etkisiz hale getirmesi sonucunda Kayserispor tek pozisyonunu ilk yarının uzatmalarında Kemen ile yakaladı ama değerlendiremedi. İlk yarıyı özetlersek Beşiktaş’ın tartışmasız oyun ve skor olarak üstün taraf olduğunu söyleyebiliriz. Kayserispor cephesinden ise rakibin baskısı karşısında organize olamayan ve zaman zamanda koordinasyon sorunu yaşadığını gördük.
Kayseri’nin gücü yetmedi
Maçta ikinci yarıda Beşiktaş tempolu ve disiplinli futbolunu sürdürürken rakip kaleye gitmekten çok skoru koruyup savunma ağırlıklı oynadı. Dün takım olarak kompakt bir Beşiktaş izlerken sahanın en etkili isimleri Masuaku ve Gedson Fernandes olarak ön plana çıktı.
Son bölümde Abubakar ve Dele Alli hamlesiyle Şenol Güneş bu oyuncuların son durumlarını da gözlemlemek istedi. Kayserispor istekliydi puan için çaba gösterse de yeterli değildi güç olarak. Beşiktaş açısından Konya galibiyetinden sonra üst üste iki deplasmandan 6 puan çıkartarak iddiasını ortaya koydu.
Tam rahat kazanırken- ALİ ECE/ FANATİK
Beşiktaş maça rakibe göre çok doğru bir oyun stratejisiyle başladı: Şenol Güneş, geçiş ustası Çağdaş Atan’a karşı Beşiktaş’ın prese başlayacağı bölgeyi çok iyi belirleyip başarılı bir şekilde uygulattı. Redmond’ın Cenk’in arkasında başladığı hücum hattı, presi direkt Kayserispor stoperlerine değil, stoperin ilk pası attığı oyuncuya karşı başlattı. Böylece Çağdaş Atan’ın geçişlerine imkan vermedi. Tayfur’un solda olmasıyla kupa maçlarında da gösterdiği gibi bu kadroda daha verimli olabileceği merkez ağırlıklı rolünde forveti çok iyi destekleyen Redmond skor tabelasını çok şık bir golle açtı.
Skoru 2-0’a getiren golde Salih sadece usta vuruşuyla değil, o dakikada o noktada olmasıyla da övülmeli. Şenol Güneş’in geniş kadrosunda da olsa hocanın kafasındaki ideal orta sahalar böyle mesafe kat etmeli. Mesafe kat etmek ve ideal orta saha deyince Gedson’un bu üst üste dört galibiyetteki belirleyici rolü ve performansından dolayı ayrıca kutlamak gerekiyor. Gedson yine sahada basmadık yer bırakmadı.
Saçma kart görmemeli
Aboubakar ile beraber oynadıkça o sonlarda istediği gibi atamadığı pası da atacaktır.Dele Alli’ye gelirsek, hiç boşuna gelmeyelim! Everton geri almak istemiyorsa, icabında sözleşmesini dondurup yabancı kontenjanı gerçekten futbol oynamaya niyetli bir ofansif orta saha transfer edilmeli.Dele Alli’ye artık kızmaya bile gerek yok, maalesef futbolu onu bırakmış gibi gözüküyor.
Rosier’ye gelirsek, bu konu ekstra önem arz ediyor. Bu kadar iyi oynayan ve kadroda gerçek bir alternatifi olmayan Rosier böyle saçma kart görmemeli, gerekirse en ağır para cezası verilmeli.
Ruhunda var – ORHAN YILDIRIM / FANATİK
Kupaya veda eden Beşiktaş, ligde kritik deplasmana çıktı. Siyah-Beyazlı ekip, yola tamam ya da devam niteliği taşıyan maçı kazanmasını bildi. Özellikle ilk yarıda daha etkili olan Kartal, üç puanı iki gol ile aldı. Şampiyonluk yarışında pes etmeyip, zirve takibini sürdürdü. Rosier’in uzatmada gördüğü kırmızı kart, sorumsuzluk göstergesi oldu. Kayserispor, gücü ölçüsünde iyi mücadale etse de, gol atamadı.
Doğru kadro farklı skor
Şenol Güneş, mevcut oyunculardan ideala yakın kadroyu sahaya sürdü. Bu tercihler de, direkt skora yansıdı. Henüz 2’nci dakika içinde Redmond sert vuruş ile golünü attı. Maça önde başlayan Kartal, ilerleyen dakikalar içinde baskı yedi. İyi mücadele edip pozisyonlar da buldu. Nitekim 42’de Salih, savunmanın hatasını affetmedi: 0-2. Ev sahibi takım skor üretme adına çabalayıp durdu. Risk alıp gol kovaladı. Beşiktaş, yerinde oyuncu tercihleri ile oyunu tutmasını bildi. Devreye iki farklı üstünlük ile gitti. Hem skor hem de, psikolojik üstünlüğü hiç bırakmadı.
Aboubakar siftah yaptı
Maç kadar merakla beklenen yeni transfer Aboubakar, ikinci yarı sahne aldı. Yıldız futbolcu Dele Alli ile birlikte görev aldığı son bölümde etkili oynadı. Masuaku’nun bir şutu yan direkte patladı. Cenk boş kaleye kaçırdı. Gedson yine iyi performans gösterdi. Redmond, ‘serbest’ oynayınca daha fazla katkı verdi. Çağdaş hocanın ekibi, Onur’un kullandığı sağ kanattan ataklar yaptı. Karşılıklı mücadele futbol adına zevkli anlar yaşattı.
‘Oynamadan’ ya da zorlanmadan kazanmak! – CEM DİZDAR / FANATİK
İlk devrenin sadece skoruna bakınca sahada olan biteni anlamanın mümkün olmadığı bir maç… Top da oyun da Kayseri’de ancak goller de onların kalesinde! Ceza sahası önü ya da içi organizasyonlarda önde olsalar bile gol pratiği eksik kalıp, bir de savunmada uykuya dalınca topla daha az meşgul olan Beşiktaş’ın ekmeğine yağ sürdüler. Kayseri gayretini ikinci devrede de sürdürdü sürdürmesine ancak baştaki eksiğini tamamlayamayınca gol onlar açısından mümkün olmadı.
Beşiktaş ise ikinci devre ön alandaki iki oyuncusunu değiştirerek olası riski minimuma indirmeyi başardı. Şöyle ki, takımdan kopuk olsa da Dele Alli’nin tehdit içeren hücum girişimlerine etkili olmasa da Aboubakar’ın varlığı ön tarafı diri tuttu. Bir iki pozisyon hariç Kayseri’yi sürekli şut mesafesinde tutmaları Gedson Fernandes, Redmond, Salih ve Tayfur’lu düzenin başarısı olarak görülmeli.
Türkçe küfürler!
Saiss ve Tayyip Talha da takımlarının iyisi görünümdeydi. Neticede ciddi bir saha içi varlık göstermeden maçı kazanmayı bildiler. Peki en sonda ne oldu da Valentine Rosier kendini attırdı? Ne olmuş olabileceğine dair aklıma gelen ilk şey yakınlarda izlediğim Cenk Tosun videosu oldu. Cenk orada, Rosier’nin Türkçe küfürler öğrenip sık sık kullandığını anlatıyordu. Yabancı oyunculara burada küfür öğretip, onlar aksanlı küfürler ettikçe gülünmesi ‘’eğlenceli faaliyet’’ olarak kabul ediliyor. O kırmızı karta bu yersiz eğlence anlayışı neden olmuş olabilir mi acaba?
Kalkavan pozisyonu görmedi – DENİZ ÇOBAN/ FANATİK
Maçın hakemi Mete Kalkavan, maç boyunca kritik pozisyonla karşılaşmadı. Ekibiyle birlikte rahat bir maç çıkarttı. 4’de Saiss’e, 23’de Mensah’a, 33’de Redmond’a gösterdiği sarı kartlarda haklıydı, yanılmadı. 90+3’de Gökhan’ın Rosier’e hareketine ise faul çalınmalı ve Gökhan’a sarı kart çıkmalıydı.
Hakem bu pozisyonu göremedi. Faul ve sarı kart kaçmış oldu. Rosier/Gökhan gerginliği bu faul pozisyonundan dolayı uzayınca, Rosier sinirlerine hakim olamadı ve rakibine yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart gördü.
İddialı Beşiktaş! – TUNÇ KAYACI / FANATİK
Kayseri’de Aboubakar’ın kulübede olması bile oyun olarak Beşiktaş’ı olumlu etkilemiş. Özellikle erken gelen golle rahatlayan Siyah Beyazlılar, çok zorlanacağını düşündüğü bir maçta ilk 45 dakikada soyunma odasına güle oynaya 2-0 önde girdi. Çağdaş Atan’ın oyun kurgusu ilk dakikalarda yedikleri golün etkisiyle bir türlü sahaya yansımadı. Beşiktaş orta alanda çok dinamik ve baskılı oyunuyla rakibine göz açtırmadı.
Özellikle Gedson ve Tayfur oyunun iki yönünü de etkili oynarken Salih hücumları hazırlayan rolü aldı. Beşiktaş’ın rakibin etkili kanat akınlarını da etkisiz hale getirmesi sonucunda Kayserispor tek pozisyonunu ilk yarının uzatmalarında Kemen ile yakaladı ama değerlendiremedi. İlk yarıyı özetlersek Beşiktaş’ın tartışmasız oyun ve skor olarak üstün taraf olduğunu söyleyebiliriz. Kayserispor cephesinden ise rakibin baskısı karşısında organize olamayan ve zaman zamanda koordinasyon sorunu yaşadığını gördük.
Kayseri’nin gücü yetmedi
Maçta ikinci yarıda Beşiktaş tempolu ve disiplinli futbolunu sürdürürken rakip kaleye gitmekten çok skoru koruyup savunma ağırlıklı oynadı. Dün takım olarak kompakt bir Beşiktaş izlerken sahanın en etkili isimleri Masuaku ve Gedson Fernandes olarak ön plana çıktı.
Son bölümde Abubakar ve Dele Alli hamlesiyle Şenol Güneş bu oyuncuların son durumlarını da gözlemlemek istedi. Kayserispor istekliydi puan için çaba gösterse de yeterli değildi güç olarak. Beşiktaş açısından Konya galibiyetinden sonra üst üste iki deplasmandan 6 puan çıkartarak iddiasını ortaya koydu.
Tam rahat kazanırken- ALİ ECE/ FANATİK
Beşiktaş maça rakibe göre çok doğru bir oyun stratejisiyle başladı: Şenol Güneş, geçiş ustası Çağdaş Atan’a karşı Beşiktaş’ın prese başlayacağı bölgeyi çok iyi belirleyip başarılı bir şekilde uygulattı. Redmond’ın Cenk’in arkasında başladığı hücum hattı, presi direkt Kayserispor stoperlerine değil, stoperin ilk pası attığı oyuncuya karşı başlattı. Böylece Çağdaş Atan’ın geçişlerine imkan vermedi. Tayfur’un solda olmasıyla kupa maçlarında da gösterdiği gibi bu kadroda daha verimli olabileceği merkez ağırlıklı rolünde forveti çok iyi destekleyen Redmond skor tabelasını çok şık bir golle açtı.
Skoru 2-0’a getiren golde Salih sadece usta vuruşuyla değil, o dakikada o noktada olmasıyla da övülmeli. Şenol Güneş’in geniş kadrosunda da olsa hocanın kafasındaki ideal orta sahalar böyle mesafe kat etmeli. Mesafe kat etmek ve ideal orta saha deyince Gedson’un bu üst üste dört galibiyetteki belirleyici rolü ve performansından dolayı ayrıca kutlamak gerekiyor. Gedson yine sahada basmadık yer bırakmadı.
Saçma kart görmemeli
Aboubakar ile beraber oynadıkça o sonlarda istediği gibi atamadığı pası da atacaktır.Dele Alli’ye gelirsek, hiç boşuna gelmeyelim! Everton geri almak istemiyorsa, icabında sözleşmesini dondurup yabancı kontenjanı gerçekten futbol oynamaya niyetli bir ofansif orta saha transfer edilmeli.Dele Alli’ye artık kızmaya bile gerek yok, maalesef futbolu onu bırakmış gibi gözüküyor.
Rosier’ye gelirsek, bu konu ekstra önem arz ediyor. Bu kadar iyi oynayan ve kadroda gerçek bir alternatifi olmayan Rosier böyle saçma kart görmemeli, gerekirse en ağır para cezası verilmeli.
Ruhunda var – ORHAN YILDIRIM / FANATİK
Kupaya veda eden Beşiktaş, ligde kritik deplasmana çıktı. Siyah-Beyazlı ekip, yola tamam ya da devam niteliği taşıyan maçı kazanmasını bildi. Özellikle ilk yarıda daha etkili olan Kartal, üç puanı iki gol ile aldı. Şampiyonluk yarışında pes etmeyip, zirve takibini sürdürdü. Rosier’in uzatmada gördüğü kırmızı kart, sorumsuzluk göstergesi oldu. Kayserispor, gücü ölçüsünde iyi mücadale etse de, gol atamadı.
Doğru kadro farklı skor
Şenol Güneş, mevcut oyunculardan ideala yakın kadroyu sahaya sürdü. Bu tercihler de, direkt skora yansıdı. Henüz 2’nci dakika içinde Redmond sert vuruş ile golünü attı. Maça önde başlayan Kartal, ilerleyen dakikalar içinde baskı yedi. İyi mücadele edip pozisyonlar da buldu. Nitekim 42’de Salih, savunmanın hatasını affetmedi: 0-2. Ev sahibi takım skor üretme adına çabalayıp durdu. Risk alıp gol kovaladı. Beşiktaş, yerinde oyuncu tercihleri ile oyunu tutmasını bildi. Devreye iki farklı üstünlük ile gitti. Hem skor hem de, psikolojik üstünlüğü hiç bırakmadı.
Aboubakar siftah yaptı
Maç kadar merakla beklenen yeni transfer Aboubakar, ikinci yarı sahne aldı. Yıldız futbolcu Dele Alli ile birlikte görev aldığı son bölümde etkili oynadı. Masuaku’nun bir şutu yan direkte patladı. Cenk boş kaleye kaçırdı. Gedson yine iyi performans gösterdi. Redmond, ‘serbest’ oynayınca daha fazla katkı verdi. Çağdaş hocanın ekibi, Onur’un kullandığı sağ kanattan ataklar yaptı. Karşılıklı mücadele futbol adına zevkli anlar yaşattı.