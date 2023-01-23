Kayserispor – Beşiktaş maçını spor yazarları değerlendirdi! ‘Kızmaya bile gerek yok, futbolu bırakmış! En ağır ceza verilmeli’

‘Oynamadan’ ya da zorlanmadan kazanmak! – CEM DİZDAR / FANATİK

İlk devrenin sadece skoruna bakınca sahada olan biteni anlamanın mümkün olmadığı bir maç… Top da oyun da Kayseri’de ancak goller de onların kalesinde! Ceza sahası önü ya da içi organizasyonlarda önde olsalar bile gol pratiği eksik kalıp, bir de savunmada uykuya dalınca topla daha az meşgul olan Beşiktaş’ın ekmeğine yağ sürdüler. Kayseri gayretini ikinci devrede de sürdürdü sürdürmesine ancak baştaki eksiğini tamamlayamayınca gol onlar açısından mümkün olmadı.