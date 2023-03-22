Kayserispor, Dimitrios Kolovetsios’un sözleşmesini uzattı

Kayserispor, 2020-2021 sezonu öncesi Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos takımından transfer ettiği stoper Dimitrios Kolovetsios’un 30 Haziran 2023 tarihine kadar olan sözleşmesinin 2 sene uzatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Dimitrios Kolovetsios’un sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
Sarı kırmızılı formayla 2020 – 2021 sezonunda 35 maça çıkan 31 yaşındaki Yunan stoper geçen sezon 22 maçta görev aldı. 2022 – 2023 sezonunda şu ana kadar 23 maça çıkan Kolovetsios, Kayserispor formasıyla 1 gol attı