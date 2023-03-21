Kayserispor, down sendromlu çocukları ağırladı.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’e verilen milli takım arasında çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışmaları ile devam eden antrenman kondisyon çalışmalarının ardından tamamlandı.

Ayrıca, Sarı Kırmızılı ekip, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla antrenmanda down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. Futbolcular down sendromlu çocuklarla birlikte kaleye şut atarken, eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.