Kayserispor – Fenerbahçe (CANLI)

Galatasaray’ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe Süper Lig’de 24. hafta maçında ligin formda ekiplerinden Kayserispor’la deplasmanda karşılaşıyor. Jesus ve öğrencileri şampiyonluk yarışından uzaklaşmamak adına mutlaka kazanmak istiyor. Mücadele öncesi Fenerbahçe taraftarının karşılaşmaya alınmayacak olması gündem olmuştu. Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ise oldukça formda. Son üç maçını kazanan ev sahibi takım çıkışını Fenerbahçe karşısında da sürdürme peşinde…

MAÇTAN DAKİKALAR

–

Kayserispor – Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 19.00’da başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. beIN SPORTS HD 1’den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

Kayserispor – Fenerbahçe 11’ler

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam.

Fenerbahçe: Altay, Lincoln, Szalai, Samet, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Arda, Valencia, King.

Pedro kadroya döndü!

Tecrübeli oyuncu, en son 12 Kasım’daki Giresunspor mücadelesinde resmi maça çıkmıştı. Pedro, 30 Kasım’da Vallecano ile oynanan hazırlık müsabakasında dizinden ve bileğinden ciddi bir sakatlık geçirmişti. Tedavi sürecini tamamlayan, ardından takımla çalışmalara başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 18 Şubat’ta Karagümrük ile oynanan hazırlık maçının son bölümünde şans bulmuştu. Jorge Jesus, Konyaspor karşısında kadroya almadığı öğrencisini, Kayserispor ile oynanacak mücadelenin kafilesine dahil etti.

Fenerbahçe kafilesi

Kaleciler: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin

Savunma: Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Attila Szalai, Jayden Oosterwolde, Lincoln

Orta saha: Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi

Hücum: Enner Valencia, Joshua King, Joao Pedro, Serdar Dursun, Emre Mor.

Kayserispor – Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

Fenerbahçe’nin bugün deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor’a konuk olacak. Saat 19.00’da başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapıyor. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olurken müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturuyor. Kalkavan’a AVAR’da Alper Çetin ve Süleyman Özay eşlik ediyor.

Fenerbahçe’de sarı kabusu!

Fenerbahçe, haftalardır ligde sahaya ceza sınırında çok sayıda isimle çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda Crespo ve Batshuayi bu nedenle cezalı duruma düşmüştü. Kayserispor maçı öncesinde de kafileye dahil edilen oyunculardan Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Emre Mor, kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde Alanyaspor deplasmanında görev yapamayacak. Kayserispor’da ise sınırdaki tek isim Yunan stoper Kolovetsios.