Galatasaray’ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe Süper Lig’de 24. hafta maçında ligin formda ekiplerinden Kayserispor’la deplasmanda karşılaşacak. Jesus ve öğrencileri şampiyonluk yarışından uzaklaşmamak adına mutlaka kazanmak istiyor. Mücadele öncesi Fenerbahçe taraftarının karşılaşmaya alınmayacak olması gündem olmuştu. Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ise oldukça formda. Son üç maçını kazanan ev sahibi takım çıkışını Fenerbahçe karşısında da sürdürme peşinde.
Kayserispor – Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD 1’den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…
Kayserispor – Fenerbahçe muhtemel 11’ler
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln (Oosterwolde), İrfan Can, Arao, Crespo, Rossi, King, Valencia