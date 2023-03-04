Kayserispor-Fenerbahçe maçında korkutan an! Hareketsiz kaldı…

Galatasaray’ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe Süper Lig’de 24. hafta maçında ligin formda ekiplerinden Kayserispor’la deplasmanda karşılaşıyor.
39. dakikada Joshua King ile Lionel Carole’un hava topu mücadelesi sonrası iki oyuncu da yerde kaldı. Yere oldukça tehlikeli şekilde düşen Lionel Carole’e sağlık ekipleri anında müdahale ederken tecrübeli oyuncu, sahayı sedye ile terk etmek durumunda kaldı. Carole’ün burnunda kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğü belirtildi.
Fransız futbolcu yerini Anthony Uzodimma’ya bıraktı.
İşte o anlar:
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