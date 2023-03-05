Kayserispor – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! Arda Güler’in yerde kaldığı pozisyon, Attila Szalai’nin sarı kartı öncesi yaşananlar…

Seçim Demirel: Ben, burada 7 numaralı oyuncunun eli her ne kadar Fenerbahçeli oyuncunun belinde olsa da bir tutma, çekme, en azından bir faulü gerektirecek etkili bir tutma, çekme göremiyorum. Burada sadece ikili bir mücadele var. Oyunun devam etmesinden yanayım. Oyun devam etse daha doğru olurdu. Herhangi bir faulü gerektirecek ihlal göremiyorum.

Deniz Çoban: Ben de bu açıdan da, diğer açılardan da baktığım zaman siyahlı oyuncunun sadece elini oraya koyduğunu görüyorum. Fenerbahçeli oyuncunun pozisyonunu bozacak, etkileyecek, bir sonraki hamlesini zora sokacak bir müdahale görmüyorum. Fenerbahçeli oyuncunun dengesiz ayağını savurduğunu ve düştüğünü düşünüyorum. Yani burada siyahlı oyuncunun bir dahli yok. Ben burada faul olmadığı fikrindeyim. Sonradan vurulan top, kaleye girseydi bugünün pozisyonu olurdu bu ve konuşulurdu. Ben böyle düşünüyorum.