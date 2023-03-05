Kayserispor – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler! Arda Güler’in yerde kaldığı pozisyon, Attila Szalai’nin sarı kartı öncesi yaşananlar…

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında kritik bir önem teşkil eden maçta Atilla Karaoğlan ve ekibinin bazı kararları tartışma yarattı.
DEPLASMANDAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI
Bu müsabakayla Sarı-Lacivertliler, dış sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltmiş oldu. Deplasmanda son yenilgisini ligin 15. haftasında Trabzonspor’a karşı 2-0 ile alan sarı-lacivertliler, 17. haftada Antalyaspor’u sahasında 2-1 yendi. Kanarya, 19. haftada gittiği Gaziantep deplasmanından 2-1 ile 3 puanı hanesine yazdırırken, Ümraniyespor’u da aynı skorla geçti. Fenerbahçe, son olarak 22. haftadaki deplasman maçı olan Adana Demirspor müsabakasında ise rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, son 5 deplasman mücadelesinde mağlubiyet yüzü görmezken, 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı hanesine yazdırmış oldu.
KAYSERİSPOR’UN SERİSİNE SON
İstanbulspor, Başakşehir ve Giresunspor karşısında aldığı galibiyetlerle bir anda kendisini 7. sırada bulan Kayserispor, Fenerbahçe mücadelesine de zafer için çıktı. Sarı-Kırmızılılar, serisini 4 maça çıkarmanın dışında rakibini ligde 6 maç sonra yenmeyi hedefliyordu. Öte yandan teknik direktör Çağdaş Atan ise kariyerinde 3 kez karşılaştığı Fenerbahçe’yi, ligde ilk kez devirmek istiyordu fakat olmadı. Sarı- Kırmızılılar, hem serisini kaybetti hem de ilkleri yaşama fırsatını kaçırdı.
VALENCIA, LİGDE 23. GOLÜNÜ ATTI
Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, takımın ilk golünü kaydetti. 5. dakikada Lincoln’ün ortasında iyi yükselen Valencia, kafayla topu kaleci Bilal’in solundan ağlara gönderdi. Ligde son 4 maçta 8. golüne imza atan Valencia, müsabakada yerini 87. dakikada Serdar Dursun’a bıraktı.
Sarı-lacivert forma altında 100. maçına çıkarak ‘dalya’ diyen ve Fenerbahçe tarihindeki en golcü 10. isim olan tecrübeli oyuncu, Süper Lig’de gol krallığı listesinde de zirvede yer alıyor.
Bu sezon 20 lig maçında 23 gole ulaşan Valencia’nın UEFA Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.
FERDİ’DEN FÜZE
Sarı-Lacivertli ekibin istikrar abidesi Ferdi Kadıoğlu, Kayserispor maçının da yıldızlarından biri oldu. Sadece savunmada değil hücuma da büyük destek veren genç sağ bek, güzel oyununu bir golle süsledi. Milli futbolcu, 67. dakikada attığı harika füze ile takımının 2. golünü kaydetti. Bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandıran Ferdi, toplamda ise 36 maçta 2 gol pası vermeyi başarmıştı.
SZALAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Mücadelede başarılı bir performans sergileyen Szalai, 58. dakikada gördüğü sarı kart sonrası Süper Lig’de cezalı duruma düştü. Bu sezon Teknik Direktör Jorge Jesus’un değişmez isimlerinden olan ve 23 lig maçının tamamında sahada yer alan Macar stoper, bu sezon 4. sarı kartını görürken, bir sonraki müsabaka olan Alanyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. Geçtiğimiz hafta da takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Szalai’nin Süper Lig’de bu sezon 1 gol, 2 asistlik performansı bulunuyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Kayserispor – Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Kayserispor – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları…
8. dakikada kaleci Bilal Bayazit’in Arda Güler’e müdahalesi var mı, penaltı gerekir mi?
Seçim Demirel: Burada kaleci, kayarak gelmiyor. Ellerini de zaten topla oynamak niyetiyle uzatıyor. Arda’nın hareketlerini kısıtlayacak herhangi bir müdahalesi olduğunu göremiyorum buradan. Arda’ya aldatmadan dolayı bir sarı kart olmayabilir çünkü belki de kendisi adım frekansını bozarak düştü. Kısacası bir penaltıdan söz edemeyiz.
Bülent Yıldırım: Kaleci Bilal’in Arda’ya yönelik penaltı cezalandırılması gereken herhangi bir ihlali yok. Arda’nın da penaltı beklentisiyle hakemi aldatmaya yönelik herhangi bir müdahalesi yok. Topu sağına çekmeye çalışırken adım frekansı bozuluyor, sol ayağının ucuyla zemine çarptıktan sonra düşüyor. Bir beklentisi de yok. En doğru kararı müsabakanın hakemi vermiş. Bence devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Arda, kendini atıp atmamak arasında kalıyor gibi geliyor bana ama düştükten sonra kalkıp topu kovalaması… Yani sınırından da dönse sportmenlik dışı davranışın ama dönüyor. Topu takip ediyor, penaltı beklemiyor. Bence de bir penaltı yok. Sarı kart konusunda da hakemin takdiriydi, hakem böyle takdir etti. Ben de saygı duyuyorum kararına.
24. dakikada Attila Szalai – Miguel Cardoso mücadelesinde verilen faul kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Şimdi burada kaleci uzaklaştırmaya çalıştıktan sonra dönen topu Kayserisporlu futbolcu kaleye doğru yönlendiriyor. Eğer o vuruş gol olsaydı bu pozisyon daha da çok tartışılacaktı.
Bülent Yıldırım: Hakem tekniği açısından şu açı çok değerli. Hakemin bulunduğu açı bu. İki oyuncunun arkasında. Şimdi Cardoso’nun sağ eline dikkat edelim. Çeksin, çeksin ve Attila’nın topa vurma kalitesini bozsun. Bu, onun için bir faul. Bu faul konusunda ben hakemle hemfikirim. Ondan yana bir sıkıntı yok.
Bülent Yıldırım: Kaleci topu uzaklaştırmak için vurduğu anda doğru bir zamanlamayla bu faulü çalıyor. Dolayısıyla bu topun ceza alanı dışarısına çıkacağını düşünüyor. Çevre kontrolü onun için kaleci vurduktan sonra bitiyor. Oysa ki bir tık daha o topun nereye gittiğine de bakmakta hakemlik tekniği açısından fayda var. Faul kararına iştirak etmekteyim ancak sonucunu görüp biraz daha beklemesi bazı durumlarda onun lehine olabilir fikrindeyim.
Seçim Demirel: Ben, burada 7 numaralı oyuncunun eli her ne kadar Fenerbahçeli oyuncunun belinde olsa da bir tutma, çekme, en azından bir faulü gerektirecek etkili bir tutma, çekme göremiyorum. Burada sadece ikili bir mücadele var. Oyunun devam etmesinden yanayım. Oyun devam etse daha doğru olurdu. Herhangi bir faulü gerektirecek ihlal göremiyorum.
Deniz Çoban: Ben de bu açıdan da, diğer açılardan da baktığım zaman siyahlı oyuncunun sadece elini oraya koyduğunu görüyorum. Fenerbahçeli oyuncunun pozisyonunu bozacak, etkileyecek, bir sonraki hamlesini zora sokacak bir müdahale görmüyorum. Fenerbahçeli oyuncunun dengesiz ayağını savurduğunu ve düştüğünü düşünüyorum. Yani burada siyahlı oyuncunun bir dahli yok. Ben burada faul olmadığı fikrindeyim. Sonradan vurulan top, kaleye girseydi bugünün pozisyonu olurdu bu ve konuşulurdu. Ben böyle düşünüyorum.
39. dakikada Joshua King ile Lionel Carole’un çarpıştığı pozisyon için görüşleriniz neler?
Seçim Demirel: İzlerken de gerçekten içimi acıtan bir görüntüydü. Bakmakta zorlandım hatta. Düşüş şekline çok şaşırmıştım. Sonradan bir kafa çarpışmasının olduğunu fark ettim. Çok üzücü, kötü bir görüntüydü. Sadece bir çarpışma zaten bir faulden bahsedemeyiz. Hakemin pozisyonu görür görmez hemen sağlıkçığı çağırması güzeldi. Geçmiş olsun diyorum oyuncuya. Zaten oyundan çıkmak zorunda kaldı. Çarpışma sadece.
Bülent Yıldırım: Bu tam olarak UEFA’nın dile getirdiği beyin sarsıntısı riski olan bir kafa çarpışması. Bu sahneyi gördüğümde ilk önce hakeme baktım. Hakem, doğru bir hakemlik örneği göstererek her iki takımın sağlık ekibini 1 saniye içerisinde sahaya davet etti. Farkındalığı tam. Oyuncu sağlığı her şeyden daha değerli. Hakemi kutluyorum. Doğru bir zamanlama, anında reaksiyon. Carole’e de geçmiş olsun dilemek isterim.
Deniz Çoban: Dünya Kupası’nda bu tür durumlar için ekstra oyuncu değiştirme hakkı verilmesi denendi. Bugün de IFAB’ın yıllık toplantısı vardı. Orada yine bu konular görüşüldü, gündeme alındı. Bir hafta sonra falan raporlarını açıklayacaklar. Acaba bu konuyla ilgili nasıl bir karar çıkacak? O da merak konusu. Dünya Kupası’nda uzatmaya giden bir maçta yanlış hatırlamıyorsam 7 tane oyuncu değişmişti. Yani neredeyse sahada 4 oyuncu kaldı ve takımın %50’sinden fazlası değişmişti. Gerçekten burada hakemi takdir etmek lazım. Çok sık bir olay değil. Farkındalığı yüksek. Anında müdahale gerekiyor ve hakem de bunu fark etti, çağırdı. Ben de tebrik ediyorum hakem arkadaşımızı.
45+6. dakikada Samet Akaydın’ın Mame Thiam’a müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Önce ihlalin nerede olduğunu ve şeklini görelim. Top havadan gelirken, pas atılırken burada Fenerbahçeli defans oyuncularına bir bakalım. 3 tane defans oyuncusu var.
Bülent Yıldırım: Kayserisporlu oyunculara bakalım. 2 tane de Kayserisporlu oyuncu var.
Bülent Yıldırım: Bu faulü Samet niye yapıyor? Bu bir topsuz alan ihlali olarak geçer. Bir stoper, adamı kaçırmamak için umut vadedecek bir atağı topsuz alanda faulle engelliyor.
Bülent Yıldırım: Samet ne yapmış? Bakalım. Samet, top mu oynuyor? İkili mücadele doğal mı? Bakın iki elle… Rakibinin hiçbir tutması yokken alıyor, belinden kündeleyip gitmesini engelliyor. Bu, net bir topsuz alan faulüdür. Kaçmış bir sarı kart olduğu fikrindeyim.
Seçim Demirel: Topsuz alanda yapılmış bir müdahale. Bülent Hocam’ın açıkladığı gerekçeler zaten net. Kesinlikle sarı kart olması gereken bir pozisyon kaçmış.
Deniz Çoban: Top yerde olsa, topa hamle yaparken bunlar gerçekleşse ikili mücadele falan belki denilebilir ama topun olmadığı yerde bunu yaptığınız zaman amacınız belli. Rakibinizin doğru pozisyon almasını engellemeye çalışıyorsunuz, oyundan düşürüyorsunuz. Bu düşünce zaten sportmenlik dışı. Sportmenlik dışı davranıştan dolayı sarı kart olmalı. Atlanmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Hadi hakem uzak kaldı, göremedi ama dördüncü hakemin tam görebileceği, yardım edeceği bir yer. Burada taşın altına elini sokmayacaksa nerede sokacak?
57. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun Mame Thiam’a müdahalesi var mı, faul kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Burada faul, çok açık bir şekilde bedenin üst bölümünde oluyor. Ferdi’nin Thiam’a hiçbir faulü yokken kolunu hazırlayan Thiam’ın Ferdi’nin yüzüne kontrolsuz bir araç şeklinde vuracağını göreceğiz. Ters bir faul. Sarı kartı görmesi gereken oyuncu Kayserisporlu Thiam’ken Kayserispor burada serbest vuruşla oyuna başladı. Arkasından bir şey olmaması hakemin şansı oldu.
Seçim Demirel: Ferdi’nin ben hiçbir müdahalesini göremiyorum. Faulü gerektirecek hiçbir müdahalesi yok. Ufacık da olsa… Muhtemelen konsantrasyon kaybı yaşadı. Ferdi’nin yüzüne gelen eli, Ferdi’nin eli zannetti herhalde. Şaşırılacak bir şey.
Deniz Çoban: Temelden yanlış bir karar. Kayserisporlu oyuncunun aleyhine faul ve sarı kart olması gerekirken tam tersi oldu.
Deniz Çoban: Bu pozisyondan 20 saniye sonra burada Kayserispor serbest vuruşu kullandı, top döndü…
Deniz Çoban: …bu faul oldu ve Szalai cezalı duruma düştü.
58. dakikada Attila Szalai’nin Mame Thiam’a faulünde sarı kart doğru mu?
Seçim Demirel: Evet, burada doğru bir sarı kart. Orada o konsantrasyon kaybını yaşıyor ama burada yaşamıyor. Hakemler, standart yakalamakta zorluk çekiyor gerçekten. İçinde bulunduğumuz zor günlerden mi…
Deniz Çoban: Buraya top gelirken de Kayserisporlu oyuncu tehlikeli bir hareket yapıyor.
Seçim Demirel: O müdahale de tehlikeli. Kafaya bir temas var mı?
Deniz Çoban: Olsa da olmasa da rakibin sağlığını tehlikeye sokan bir hareket.
Seçim Demirel: Tabii ki tehlikeli bir hareket. Bunu çalsa belki de sonrası olmayacaktı.
Bülent Yıldırım: Sarı karta hiçbir şüphe yok. Öncesinin aksiyonun devamı olduğunu düşünüyorum. Diğer oyuncu arkada. Kendisini görmüyor. O pozisyonu devam ettirmesini saygı duymuyorum. Attila, burada faulü arkadan yapıyor ve bu faul olmasa doğrudan kaleye gitme şansınız var. Dolayısıyla bu net bir umut vadeden atak. Sarı kartta hiçbir şüphe yok. Bariz gol şansı bence olmaz. Daha top, kontrolde değil. Paylaşılmamış bir top. Dolayısıyla sarı kart doğru.
Deniz Çoban: Bu pozisyon özelinde ben de sarı karta doğru diyeceğim ama bir önceki pozisyonda oyuncunun arkasındaki centilmeni bilerek çok kontrolsüz şekilde ayağını savurması bence ciddi bir tehlike oluşturuyor rakibi için. Burada endirekt serbest vuruş vermesi gerekirdi.
Bülent Yıldırım: O zaman hemen arkadaki Samet’in ayağının kaydığını ve topa baş seviyesinin sonradan yaklaştığını da belirtelim.
Deniz Çoban: O başka bir şey ama oyuncu, sonucunu düşünmeden yapıyor bu hareketi bence.
Bülent Yıldırım: Sonuçta bunların tamamı futbol. Güzel, yoruma açık. Bu da bir hakem takdiridir.
Deniz Çoban: Tabii canım. Biz böyle diyoruz, siz öyle diyorsunuz, hakem de ‘devam’ demiş. O zaman hakemi eleştiremeyiz. %50-50 olan bir pozisyonda hakem takdir hakkını böyle kullanmış.
67. dakikada Kayserispor’un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Daha çok bir elle oynama beklentisi var gibi ama pozisyona baktığımda ben, penaltıyı gerektirecek bir elle oynama göremiyorum.
Seçim Demirel: Fenerbahçeli oyuncunun önündeki Kayserisporlu oyuncuyu ittiği bir pozisyon, müdahale var ama orada da etkili bir itme göremiyorum. Penaltıyı gerektirecek bir müdahale değil. O yüzden devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Ben, hakemi kutlayacağım. Neden? Hakem arkadaşımızın yeri bu. Hareketsiz, sabit ve topun nereye düşeceği konusunda… Topu da takip etmiyor. İkili mücadeleyi takip ediyor. Arao, Thiam’ı etkili bir şekilde itiyor mu? Arkasından King, elle oynuyor mu? Benim gördüğüm hakemin gördüğü ile aynı. Arao; Thiam’ı güçlü, etkili bir şekilde itmiyor. Orada devam kararı doğru. Düşen topun da bedene çarptığını görmekteyim. Kola çarpsa bile kol doğal konumda. Dolayısıyla King’de de bir ihlal yok. Devam kararı doğru görünüyor.
Deniz Çoban: Benim açımdan da burada penaltıyı gerektirecek bir şey yok.