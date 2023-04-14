Kayserispor, Galatasaray maçı öncesi iddialı!

Galatasaray’ın bu akşamki rakibi Kayserispor, ligde çok önemli bir çıkış süreci yaşıyor. Çağdaş Atan yönetiminde kritik bir seri yakalayan Sarı-Kırmızılı ekip, ligdeki son 3 sınavından da galip ayrıldı. Artık kulübün yeni hedefi, sezonu ilk 6 sırada tamamlayıp Avrupa kupalarına yelken açabilmek. Deplasmanda Trabzonspor’u 4-3 devirdikten sonra evinde Ümraniye’yi de eli boş gönderen Kayserispor’da, Çağdaş hoca bir büyük sürprize daha imza atmayı planlıyor. Genç teknik adam, İstanbul’dan 3 puanla dönmenin hesapları içinde.

Mane&Thiam’a güveniyor

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ümraniye’yi yendikleri son lig maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın hücumdaki yıldızı Mane’yi Galatasaray’a sakladıklarını ve kendilerini çok fazla yormamaya çalıştıklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcının Mane ile birlikte en büyük kozu ise Mame Thiam olacak. Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Thiam’ın 19 maçta 5 golü bulunuyor. Takımda ayrıca Cardoso, Mensah ve Gavranovic’in de 5’er golü var.