Kayserispor karşılaşması öncesi Jorge Jesus: Maçın zor olacağını düşünüyoruz

Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olacağını düşündüğünü belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Rakibimiz, ligin güçlü takımlarından bir tanesi. Hem bireysel anlamda hem kollektif anlamda kaliteli bir takım. Uygulamak istedikleri belirli bir fikirleri var. Bugünkü maçın zor olacağını düşünüyoruz. Tıpkı Kadıköy’de onlara karşı oynamış olduğumuz maç gibi… Ama biz bugün karşılaşacağımız zorluklara en iyi şekilde hazırlandık. Bence dengeli bir maç olacak. Umarım Fenerbahçe, daha iyi taraf olur maç içerisinde. Bugünkü hedefimiz her zaman olduğu gibi 3 puan” dedi.

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadroya yeni bir ismin eklenip eklenmeyeceğine ilişkin soruya ise Jorge Jesus, “Şu anda bu konunun önemli olduğunu düşünmüyorum. Önemli bir maça çıkacağız ve bu maçın önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten Avrupa’da transfer sezonu kapandığı için takımlar, iyi oyuncularını bırakmak istemeyeceklerdir. Dolayısıyla zor bir durum içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye’de yaşanan olay sebebiyle ligde bazı kararlar alınmak durumunda kaldı maalesef. Bunlara adapte olmamız gerekiyor. Zaten bizim amacımız daha önce çıktığımız ilk sırayı tekrardan alabilmek. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde cevap verdi.