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18 Nisan 2023
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Kayserispor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Alaturka Online
Alaturka Online

Kayserispor, Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. 3 maçtır galibiyet serisi Galatasaray karşısında sona eren Çağdaş Atan’ın ekibi, lidere 6-0 kaybetti. 44 puanı bulunan Sarı Kırmızılılar, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Trabzonspor’u devirmesinin ardından Adana Demirspor deplasmanından 5-0 mağlup dönen Kemal Özdeş’li Kasımpaşa, 32 puanda. Lacivert Beyazlılar, zorlu deplasmandan 3 puanı kapıp üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.

Ev sahibinde Hosseini kırmızı kart cezalısı. Carole ve Nurettin’in sakatlıkları sürüyor. Konuk takımda sakatlıkları devam eden Sadık, Malsa ve Ali Gholizadeh maç kadrosunda olmayacak isimler.

Kayserispor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak Kayserispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Hüseyin Göçek’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor-Kasımpaşa muhtemel 11’ler:

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Ackah, Mensah, Mane, Kemen, Cardoso, Thiam

Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Donk, Djilobodji, Yasin, Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Mustafa, Mounir, Fall

Süper Lig’de 26. randevu

Kasımpaşa, Kayserispor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 25 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Lacivert Beyazlılar’ın 5 galibiyeti bulunurken, Kayseri ekibi 13 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 7 karşılaşmada ise puanlar paylaşıldı. İstanbul temsilcisinin, 29 golüne, Kayserispor 35 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi tek golle kazanan Çağdaş Atan’ın öğrencileri olmuştu.

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