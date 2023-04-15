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15 Nisan 2023
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Kayserispor, ligde 12. yenilgisini aldı

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, deplasmanda dün lider Galatasaray ile karşılaştı ve mücadeleyi 6-0 mağlup noktaladı. Galatasaray karşısında aldığı 6-0’lık mağlubiyet ile bu sezon ligdeki 12. yenilgisini alan sarı kırmızılılar, haftayı 44 puanla noktaladı.
Sarı kırmızlılar, 12 mağlubiyetin 5’ini iç sahada alırken 7’ini ise deplasmanlarda aldı. Kayserispor’un bu sezon yaşadığı mağlubiyetler ise şu şekilde:
1. Hafta Beşiktaş 1-0
3. Hafta Başakşehir 2-0
5. Hafta Fenerbahçe 2-0
8. Hafta Trabzonspor 2-1
14. Hafta Konyaspor 2-1
16. Hafta Alanyaspor 3-1
17. Hafta Karagümrük 4-2
18. Hafta Ankaragücü 2-1
20. Hafta Beşiktaş 2-0
23.Hafta Fenerbahçe 2-1
24.Hafta Antalyaspor 4-0
29.Hafta Galatasaray 6-0

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