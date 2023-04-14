Kayserispor maçı öncesi Okan Buruk: Sadece başlayan değil, devam eden 11 de önemli

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor’u konuk ediyor. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maça ilişkin görüşlerini paylaşan Okan Buruk, “Çok güzel bir zemin, maç saati yine her zamanki gibi stadı dolduran taraftarı bu anlamda birinci, takım olarak da birinci sıradayız. 6 puanlık fark var. Kazandığımızda 9 puana çıkarıyoruz en yakın rakibimizle… Cuma günü ilk oynayan takımız. Kayserispor’a bakınca özellikle son 2 haftada kazandığı maçlarda 7 gol attılar. Formda olan bir takım. Sahaya çıkan güçlü bir ofansif 11’e sahip. Biz de iyi bir 11 ile sahadayız. Ufak tefek sakatlıklar var. Abdülkerim’in ufak bir rahatsızlığı var. Mertens’in ufak tefek ağrıları var. Bunlarla oynamaya çalışıyorlar. Puan farkını arttırmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. İnşallah maçın sonunda taraftarımızla birlikte kutlamayı burada yaparız” dedi.

Kadro seçimine ilişkin soruyu da yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, “Geniş bir kadromuz var. Herkes oynayabilecek durumda. 21’i yaparken, antrenmanda bile çift kale yaparken zorlanıyoruz. Kupa maçında Kazımcan ile oynamıştık, bugün Sam ile oynayacağız. Bir sonraki maçta yine Kazımcan ilk 11’de olabilir. Ona güveniyoruz, genç oyuncularımızın hepsine güveniyoruz. Bugün yine Emin de maça başlayabilirdi ama kadroda yok. Yusuf da aynı şekilde. Çok iyi oyunculara sahibiz. Maç içinde de bunları kullanacağız. Sadece başlayan ilk 11 değil, devam eden 11 de önemli. Bundan sonraki haftalarda oynayacak oyuncularımız önemli. Hepsini en iyi şekilde, en formda şekilde tutmaya çalışıyoruz. Maçın devamındaki değişiklikleri de düşünüyoruz. Kadromuzu en iyi şekilde kullanıp hedeflediğimiz, istediğimiz, hayal ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.