Kayserispor maçı sonrası Jorge Jesus: Tam da düşündüğüm gibi geçti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.

Beklediği gibi bir maç olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Maç tam da düşündüğüm gibi geçti. Maçtan önce de zor bir maç olacağını söylemiştim ki aynen de bu şekilde oldu. Rakip bize çok fazla problem yarattı. Defansif anlamda iyiydi. Altay’ın iki önemli kurtarışı vardı. İki tane güzel oyun sonrası gelen golümüz vardı. Ferdi’nin golü çok güzeldi” dedi.

‘Bu konuda daha iyi olmamız gerekiyor’

Genel olarak takımından memnun olsa da eksik gördüğü noktaya da değinen Portekizli teknik adam, “Oyun içerisinde bazı periyotlarda iyiydik ama set hücumunda çok top kaybettik. Bu konuda daha iyi olmamız gerekiyor ama genel olarak takımın performansından memnunum” ifadelerini kullandı.

Sevilla maçına ilişkin görüşleri sorulan Jorge Jesus, “Sevilla maçında en iyimizi deneyeceğiz. Çok güçlü bir takım olduklarını biliyoruz. Bizden çok daha güçlüler, çok fazla kaliteli oyuncuları var ama biz de kendi şansımızı deneyeceğiz. Dengeli bir maç olması için biz de mücadelemizi vereceğiz. Saha dışında değil saha içinde hangi takımın daha güçlü olduğu belli olur. O maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız” cevabını verdi.