Kayserispor Manuel Fernandes ve Aziz Behich ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Beşiktaş’ın eski oyuncularından Manuel Fernandes ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takım, son olarak Krasnodar forması giyen 34 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme karşılığında el sıkıştı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Manuel Fernandes ile 1 yıllığına anlaştık, 2. yıl için şartlarımız var. 1 gün önce konuştum, bugün anlaştım, geliyor” ifadelerini kullandı.

“AZIZ BEHICH’İ DE KİRALADIK”

Gözbaşı ayrıca Başakşehir’den Aziz Behich ile anlaştıklarını da söylerken, “Sol bekte Aziz Behich ile de az önce görüşme yaptım ve kiraladık, o da katkıda bulunacak. Tüm takımlar gibi biz de santrfor arayışına devam ediyoruz” dedi.

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Lokomotiv Moskova’ya giden ve son olarak Krasnodar forması giyen Manuel Fernandes, kariyerinde 482 maça çıktı ve 66 gol, 82 asistlik performans sergiledi. 2011 yılında Beşiktaş Valencia’dan aldığı Fernandes için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. 2014’te Beşiktaş’tan ayrılan Fernandes 6 yıl sonra Türkiye’ye dönecek.

BEŞİKTAŞ’TA 20 GOL ATTI

Beşiktaş günleri ile ilgili daha önce bir açıklama yapan Fernandes, “Beşiktaş’ta dolu tribünler önünde oynadıktan sonra Lokomotiv’de az sayıda seyirciye oynamak biraz garip oluyor. Böyle bir duruma alışmak zor” ifadelerini kullanarak siyah beyazlı taraftarlara övgüler yağdırmıştı.

Geçen sezon Lokomotiv Moskova ile Rusya Ligi şampiyonluğu yaşayan Manuel Fernandes, 2010-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti. Siyah-beyazlı formayla 112 maça çıkan Portekizli, 20 gol kaydetmişti.