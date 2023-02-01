Kayserispor Onur Bulut’u resmen açıkladı: Biz anlaştık…

Kayserispor’daki performansı bu sezon daha da dikkat çekici hale gelen Onur Bulut, milli takıma kadar yükselme başarısı göstermişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de kadrosunda görmek istediği oyuncular arasında ismini andığı Onur Bulut ile Beşiktaş’ın yanı sıra Galatasaray ve Trabzonspor da dönem dönem ilgilenmişti.

MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

Onur Bulut, Kayserispor’da sergilediği başarılı performans sonrası A Milli Takımımızın aday kadrosuna çağrıldı ve ilk kez milli formayı giyme heyecanı yaşadı. 19 Kasım’da Gaziantep’de oynanan ve Milli Takımımızın Çekya’yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Onur Bulut, 90 dakika sahada kalmıştı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Onur Bulut’u kadrosuna katıyor. DHA’nın haberine göre milli sağ bek sezon sonuna kadar Kayserispor’da forma giymeye devam edip, sezon sonunda sarı-lacivertli ekibe transfer olacak.

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Onur Bulut için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Ancak Kayserispor’un Mame Thiam transferinden dolayı Fenerbahçe’ye ödemesi gereken tutar karşılığında bu transfer gerçekleşecek.

KAYSERİSPOR’DAN AÇIKLAMA

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut’un Fenrebahçe’ye transferiyle ilgili açıklama yaptı. Koç yaptığı açıklamada, iki kulüp başkanının görüştüğünü söyleyerek, “Eğer futbolcunun menajerleri de yeni dönemde anlaşırlarsa bu transfer gerçekleşecek.

Transferin gerçekleşme şartlarından bir tanesi de, Kayserispor’un Thiam için Fenerbahçe’ye bir borcu vardı, bunun silinmesi, ikincisi Onur’un sezon sonuna kadar Kayserispor’da oynamaya devam etmesi, üçüncüsü de hatırı sayılır bir ücretinde bonservis olarak Fenerbahçe tarafından Kayserispor’a ödenmesi” dedi.

‘İKİ BAŞKAN GÖRÜŞTÜ’

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, yaptığı açıklamada futbolcu Onur Bulut’un Fenerbahçe’ye olan transferini değerlendirdi. Koç, “Kulüpler Birliği toplantısında Ali Koç, başkanımız Ali Çamlı’yı aradı ve 15 dakika görüşmek istediğini söyledi.

Toplantıda her iki Ali başkan da bir görüşme yaptı. Fenerbahçe Kulübü resmi olarak Onur’u transfer etmek istediğini söyledi. Ardından Kayserispor yönetimi de kendi içerisinde bir değerlendirme yaptı ve bir rakam telaffuz edildi.”

‘MENAJERLER FENERBAHÇE İLE ANLAŞIRSA…’

“Sabahında Fenerbahçe bunu kabul ettiğini söyledi. Ardından Onur’un menajerlerini Kayseri’ye çağırdık ve görüştük. Menajerler de olumlu baktılar ve İstanbul’a gittiler. Eğer futbolcunun menajerleri de Fenerbahçe ile yeni dönemde anlaşırlarsa bu transfer gerçekleşecek.

Transferin gerçekleşme şartlarından bir tanesi de, Kayserispor’un Thiam için Fenerbahçe’ye bir borcu vardı, bunun silinmesi, ikincisi Onur’un sezon sonuna kadar Kayserispor’da oynamaya devam etmesi, üçüncüsü de hatırı sayılır bir ücretinde bonservis olarak Fenerbahçe tarafından Kayserispor’a ödenmesi. Bu şartlarda bu işi sonuçlandırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.