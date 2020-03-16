Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki'den erteleme önerisi:

KAYSERİ (AA) – Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşılaşmaların seyircisiz oynanmasının futbolun doğasına aykırı olduğunu belirterek, bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi liglerin ertelenebileceğini söyledi.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenmanla başlayan Kayserispor'da, teknik direktör Prosinecki, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde dün BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendiren Prosinecki, her maçı final havasında oynadıklarını dile getirerek, "Şimdi önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Liglerin iptal edilmesiyle ilgili bir durum var. Biz maçların oynanacağını düşünerek çalışmalara başladık. Kayserispor'u ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Fenerbahçe ile zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacaklarını vurgulayan Prosinecki, karşılaşmaya çok kısa bir süre kaldığını, hazırlıkları hızla tamamlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Robert Prosinecki, "ligden düştü" gözüyle bakılan Kayserispor'un havlu atmadığını gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçına bu öz güvenle çıkacağız. İki oyuncumuzun olmaması dezavantaj ancak bekleyen futbolcularım da iyi performans gösterir. Dünyada bir panik var. Küresel bir problem var. Avrupa'daki çoğu lig ertelendi. Ülkem Hırvatistan'da okullar tatil edildi, ligler iptal edildi. Çoğu yerde koronavirüse karşı bu anlamda tedbirler alınıyor. Türkiye'de Avrupa'ya kıyasla şu an için çok büyük bir problem görünmüyor. Dün oynadığımız maçta taraftarın olmaması, bomboş statta oynamak futbolun doğasına aykırı. Futbol bu şekilde olmaz, olmuyor. Bu yüzden de tüm Avrupa'da liglerin ertelenmesi gibi bir karar burada da gündeme gelebilir. Bilmiyorum yetkililer nasıl düşünüyor ancak taraftarsız futbol hiçbirimizin içine sinmiyor."