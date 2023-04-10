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9 Nisan 2023
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Kayserispor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 28. haftasında Kayserispor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Transfer penceresi kapalı ve birçok oyuncusu ayrılmasına rağmen sezonun flaş ekiplerinden olan Çağdaş Atan’lı Kayseri, İstanbul temsilcisi karşısında serisini 3 maça çıkartmaya çalışacak. Çıkış arayan Recep Uçar’lı Ümraniye de Kayseri deplasmanında galibiyet arayacak.

Kayserispor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’ndaki mücadele 16.00’da başlayacak. Zorbay Küçük’ün düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

 

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