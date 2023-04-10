Süper Lig’in 28. haftasında Kayserispor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Transfer penceresi kapalı ve birçok oyuncusu ayrılmasına rağmen sezonun flaş ekiplerinden olan Çağdaş Atan’lı Kayseri, İstanbul temsilcisi karşısında serisini 3 maça çıkartmaya çalışacak. Çıkış arayan Recep Uçar’lı Ümraniye de Kayseri deplasmanında galibiyet arayacak.
Kayserispor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
RHG Enertürk Enerji Stadyumu’ndaki mücadele 16.00’da başlayacak. Zorbay Küçük’ün düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.