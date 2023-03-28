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28 Mart 2023
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Kayserispor-Ümraniyespor maçının tarihi değişti

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Ümraniyespor karşılaşmasına fikstür düzenlemesi geldi. 

Pazar günü oynanması gereken mücadele, Kayseri ekibinin başvurusu sonrası değiştirildi. Buna göre Kayserispor-Ümraniyespor maçı pazartesi günü oynanacak.

Konuyla ilgili Kayserispor’dan yapılan açıklama şöyle;

Spor Toto Süper Lig’in 28.haftasında, 09.04.2023 Pazar tarihinde oynaması planlanan Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor karşılaşması 10.04.2023 Pazartesi gününe alınmıştır.

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmalarından oluşan fikstür sıkışıklığı nedeniyle maçın bir gün sonrasında oynanması talebimize anlayış ve destekleri için HangiKredi Ümraniyespor Kulübü yönetimine teşekkür ederiz.

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