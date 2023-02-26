Kayserispor’a durmak yok

Süper Ligin 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi akşamı oynanması gereken ancak ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Giresunspor – Kayserispor maçı Çotanak Spor Kompleksi’nde oynandı.

Sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Kayserispor, 3’te 3 yaparken üst üste 3. mağlubiyetini alan Giresunspor’un 3 puan hasreti 7 maça yükseldi.

Fanatik Gazetesi Editörü Mertcan Polat Giresunspor – Kayserispor maçını değerlendirdi.

İşte Mertcan Polat’ın değerlendirmesi:

Ligde kötü sonuçlar alan Giresunspor, uzun bir aranın ardından ilk resmi maçında Kayserispor’u ağırladı. Maçın başında ayağı yere sağlam basan taraf Kayseri’ydi.Çotanaklar’ın savunması da rakip hücumculara cevap vermekte zorlandı. 4’te Thiam net fırsatı kaçırdı, 6’daCarlos Mane affetmei: 0- 1.AslındaÇotanaklariçin beklenmedik bir başlangıçtı. Çünkü Karadeniz ekibi, bu sezon ilk 15 dakikada sadece 2 gol yemişti. Nitekim çabuk reaksiyon verdiler. 12’deAlper direğe takıldı. Sonrasında üst üste ataklar geldi. Fakat bu kez ev sahibinin, kırgılgan savunma yapısı boy gösterdi. 40. dakikada Gökhan Sazdağı’nın arası pasında Giresunlu oyuncular adeta uyudu Thiam’a sadece topu fileler göndermek kaldı. İkinci devrede Giresun, sanki maç yeniden başlamış gibi bir giriş yaptı.

İki devredebambaşka

Giresun Kaçan pozisyonlar sonrasında 58’de Bajic, şık bir golle farkı 1’e indirdi: 1-2. Santra yeni yapılmıştı fakat 1 dakika geçmeden bu kez Sainz fileleri sarstı fakat ofsayta takıldı. 66’da Serginho, direği geçemedi. Kayseri, maç sonuna kadar ani ataklar ile 2 kez fişi çekme şansını kullanamadı. Giresunspor ise sayısız pozisyonu harcadı. Basit top kayıplarıyla adeta kâbus gibi bir maç sonu yaşayan Kayseri, zor da olsa kazanıp, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.