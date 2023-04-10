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10 Nisan 2023
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Kayserispor’a transfer tahtası müjdesi!

Alaturka Online
Alaturka Online

Kayserispor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 3-1’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, “Özellikle üst sıraları hedefleyen takımımız için kırılma maçıydı. Bunun süresi de vardı. Özellikle geçtiğimiz hafta hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık, kupadan elendik. Bu manada lige tutunmak için çok önemli bir maçtı. Ümraniyespor’u da biliyorsunuz ligde kalması için artık son maçları. Bu manada gerçekten zor oldu ama kazandık. Çok mutluyuz” diye konuştu.

“TRANSFER TAHTASINI AÇACAĞIZ”

Samet Koç transfer tahtasının sorulmasına ise, “Transfer tahtasını açacağız, hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Onda herhangi bir sorun yok. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Özellikle kulübümüzün ekonomik durumunu göz önüne alarak sürdürülebilir bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Bu manada taraftarımızın gönlü rahat olsun. Transfer tahtası açılacak. Kayserispor’un şanına yakışır transferleri de yapacağız” yanıtını verdi.

“UÇK, 15- 20 GÜNE KARARINI AÇIKLAYACAKTIR”

Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferi sonrası Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na (UÇK) giden dosya hakkında gelen soru üzerine Koç, “Şimdi o konu UÇK’da biliyorsunuz. Herhalde 15-20 güne sonuç açıklanır diye söyleniyor. Kısa zamanda sonuçlanacağını söylüyorlar. Bu konu hukuka yansıdığı için artık çok üstüne gitmeyelim. İnşallah kazanacağımızı oradan kalan ücreti de alacağımıza eminim. Çok teşekkür ederim” dedi.

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