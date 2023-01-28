Kayserispor’da Bernard Mensah şoku

Spor Toto Süper Lig’ Çağdaş Atan yönetiminde başlayan Kayserispor, son haftalarda zor günler geçiriyor.

Ligde oynadığı son altı maçta beş mağlubiyet ve bir galibiyet alabilen Kayserispor son olarak sahasında Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu.

RAKİP İSTANBULSPOR

Kayserispor bu hafta, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor’a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadeleye iki takımda şiddetle puana ihtiyacı olan bir şekilde çıkacak.

Karşılaşmayı Hakem Murat Erdoğan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Özgür Ertem yapacak.

ANTRENMANDA KÖTÜ HABER GELDİ

Kayserispor bugün, İstanbulspor maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada teknik heyetin moralini bozan bir gelişme yaşandı.

Takımın yıldız isimlerinden Bernard Mensah bir sakatlık yaşadı. Hamstring sakatlığı yaşayan Ganalı yıldız, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Mensah’ın en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

28 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde oynadığı 18 maçta üç kez gol sevinci yaşarken bir kez de asist yaptı.

KUPADA RAKİP FENERBAHÇE

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor’u 2-0 ile geçen Kayserispor çeyrek finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak. İki ekip 1 Mart günü Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Fanatik.com.tr | Burak Özdemir