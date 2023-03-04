Kayserispor’da tek yol zafer

Son dönemde yükselişe geçen Kayserispor, 22 haftada topladığı 35 puanla 7. sıraya kadar tırmandı. Üst üste; İstanbulspor, Başakşehir ve Giresunspor’u yenen Sarı-Kırmızılılar, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Kayseri ekibi, bugün ise Fenerbahçe’yi evinde ağırlayacak. Sarı-Kırmızılılar, rakibi ile oynadığı son 6 lig maçında hiç kazanamadı. Bu süre içerisinde 5 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

Seri için…

Öte yandan teknik direktör Çağdaş Atan ise Süper Lig kariyerinde Kanarya’yı hiç mağlup edemedi. Genç teknik adam, bu süre içerisinde 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu doğrultuda Kayserispor, galibiyet serisini 4’e çıkarmanın dışında kötü serilere de son vermekten başka bir şey düşünmüyor. Kayserispor, 6 maç sonra rakibini ligde mağlup etmeyi, Çağdaş Atan ise kariyerinde Fenerbahçe’yi ilk kez ligde devirmeyi planlıyor.

Depremzede çocuklara moral ziyareti

Kayserisporlu futbolculardan Joseph Attamah, Ali Karimi, Bilal Bayazit ve kulüp menajeri Yunus Akbulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri’ye gelen depremzede çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla ilgilenen futbolcular çeşitli hediye verdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Futbolcularımız Joseph Attamah, Ali Karimi, Bilal Bayazit ve Kulüp Menajerimiz Yunus Akbulut ülkemizde yaşanılan büyük deprem felaketleri sonrasında Hatay ve Kahramanmaraş’tan şehrimize gelen çocuklarımızı ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler takdim ettiler” ifadelerine yer verildi.

Mertcan Polat