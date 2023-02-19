Kayserispor’dan, Beşiktaş’a çok sert Onur Bulut açıklaması! FIFA’lık olmuşlardı…

Süper Lig’de zirvenin gerisinde kalan ve transfer döneminde kadrosuna yapacağı hamlelerle yarışa tutunmayı hedefleyen Kara Kartal transferi hareketli geçiriyor. Daha önce Al Nassr’dan ayrılan eski golcüsü Vincent Aboubakar ve Konyaspor’un başarılı orta sahası Amir Hadziahmetovic’i renklerine bağlayan Siyah-Beyazlılar üçüncü transferini uzun süredir peşinde olduğu Kayserisporlu Onur Bulut’u da kadrosuna katarak yapmıştı. Siyah-Beyazlılar dördüncü imzasını da sessiz sedasız Sampdoria forması giyen Omar Colley’e attırmıştı. Kara Kartal’ın son hamlesi ise destek transferi kapsamında Gaziantep FK’dan Alexandru Maxim olmuştu.

2026’ya kadar imza

Transferin hareketli takımı Beşiktaş, Onur Bulut transferi nedeniyle Kayserispor’la mahkemelik oldu. Milli oyuncunun transferini, “Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır” denildi.

1 milyon Euro’luk opsiyon iddiası

Daha sonrasında ise 28 yaşındaki oyuncunun, Kayserispor’la olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği öğrenilmişti. Hatırlanacağı üzere Kayserispor sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut’un sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağlamış ve milli futbolcuyla geçtiğimiz günlerde 3 yıllık yeni kontrat imzalamıştı. Tecrübeli sağ bekin sözleşmesinde 1 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun da olduğu iddia edilmişti.

‘Tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır’

Beşiktaş’ın transferi açıklamasının hemen ardından Sarı-Kırmızılılar’dan flaş bir açıklama geldi. Onur Bulut’un tek taraflı fesih hakkı olmadığına dikkat çeken Basın Sözcüsü Samet Koç, “Futbolcumuz Onur Bulut, Avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki, TFF’ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen büyük kulüplerin dikkatine sunarım” ifadelerini kullanmıştı.

Hukuki sorun olmadığını düşünüyorlar

Bu gelişmenin ardından 1 milyon Euro’yu geri gönderme kararı alan Kayserispor yönetimi, söz konusu maddenin feshe imkân tanımadığını belirterek FIFA ve TFF nezdinde dava açılacağını açıklamıştı. Beşiktaş ve Onur cephesi ise hukuki herhangi bir sorun olmadığını, transferin tamamen sözleşmedeki maddeye bağlı olarak gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Parayı geri gönderdiler!

Sarı-Kırmızılılar’ın Basın Sözcüsü Samet Koç da 1 milyon Euro’yu Beşiktaş’a geri gönderdiklerini ve konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na taşıdıklarını resmen duyurmuştu. Koç’tan yeni ve sert bir açıklama daha geldi. “Sevgili Kayserispor taraftarları; basından takip ettiğimiz üzere kulübümüzün adı sürekli gündemi meşgul ediyor. Onur transferi konusunda rakibimiz olan kulüp maalesef bilgileri dezenformasyona uğratarak haklı çıkacağını zannediyor. Şimdi sorulara cevap bulalım!” sözlerini sarf eden Koç şu açıklamayı yaptı:

‘Açıklaması olmayan havale yaptılar’

“Onur Bulut ile olan ve bitimine 6 ay kalan sözleşmeyi dönem içi olarak 3 yıl uzattık. Bu sözleşme TFF’ye tescil edildi. Ardından Beşiktaş’tan 1.25 milyon € yazılı teklif aldık. Biz de 3.5 milyon € + KDV karşı teklife yazılı olarak cevap verdik. Bunu takiben de Beşiktaş Kulübü 1 milyon € tutarında açıklaması olmayan bir havale gönderdi. Biz de sebebe dayanmayan bu ödemeyi Beşiktaş’a iade ettik.”

‘3.5 milyon Euro isteğimizi yeniledik’

“Aynı akşam sosyal medyada futbolcunun Beşiktaş’a imza attığı açıklandı. Ertesi gün dekonta açıklama yazılarak para bize tekrar gönderildi. Beşiktaş’a ihtarname çekerek 3.5 milyon € + KDV isteğimizi yeniledik. TFF’nin tescil ettiği sözleşmede futbolcunun çıkış hakkının olmadığını bildirdik. Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokol bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılmaktadır.”

‘Beşiktaş’a gereken cevabı vereceğiz’

“Deprem şu an birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş’a gereken cevabı vereceğimizden şüpheniz olmasın. Depremin henüz ilk günlerinde, bize açıklaması olmayan para gönderen Beşiktaş kulübünün değerli yöneticileri; nezaketen arayıp “Kayseri’de deprem olmuş” geçmiş olsun demenizi beklerdik. İnsanlar sokakta yaşamlarından kaygı içinde mücadele ederken bu tavrınız yakışmadı..!”

Onur helallik istemişti

Kayserispor ile olan mukavelesini sonlandırarak Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Onur Bulut, Sarı-Kırmızılı camiadan helallik istemişti.

‘Beşiktaş beni ne kadar istediğini ortaya koydu’

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Onur Bulut, “Kayserispor tarafından transferime yönelik olarak başka bir kulüple görüşme yapmak üzere tarafıma izin verilmiştir. Aynı metinde transferin izin verilen kulübe 06.02.2023 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde biraz da beni düşünerek transferin son gününe kadar 1 Milyon Euro getirmem halinde sözleşmeyi feshetme hakkı tanınmıştır. Tabii transferin son gününde bu tutarın ödenmesi pek beklenen bir durum olmadığı halde Beşiktaş beni ne kadar istediğini ortaya koyarak, bu tutarı 1 gün içinde ödemek suretiyle Kayserispor ile olan sözleşmemi feshederek yeni sözleşme imzalamamı sağlamıştır.”

‘Haklarını helal etmelerini istiyorum’

“Buradan emeği geçen tüm Kayserispor çalışanları ve Beşiktaş yetkililerine teşekkür ederim. Kayserispor taraftarına da, bugüne kadar verdikleri destekler için ayrıca teşekkürü bir borç bildiğimi ve haklarını helal etmelerini istediğimi özellikle belirtmek isterim. Benden yana helal olsun. Herkes için hayırlısı olur inşallah” ifadelerini kullandı.