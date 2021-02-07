Kayserispor'dan Erzurumspor'un “şaibe” iddiasına ilişkin açıklama:

KAYSERİ (AA) – Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'in 24. haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor maçında kırmızı kart gören ve aynı takımdan kiralık olarak takıma katılan Yaw Ackah'ın sözleşmesinin fesih edileceği ve maçta "şaibe" yaşandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunacağı bildirimine ilişkin açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü ile Kayseri ekibi arasında geçmişi uzun yıllara dayanan bir dostluk ilişkisi bulunduğu ifade edildi.

Kulüpler arasındaki mevcut, bu sağlam dostluk ilişkisine karşın bugün Erzurumspor Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklama kendilerini ve camialarını son derecede üzdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Yaw Ackah’ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a transferi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün arzusu üzerine gerçekleşmiştir. Kulübümüz, bu futbolcusunu kiraya verirken tamamen Erzurumspor lehine olan kira koşullarını kabul etmiş ve futbolcusunun üzerinde kiralık döneminde hiçbir tasarruf hakkı kalmamıştır. Bu futbolcunun lig maçında kulübümüz ile oynanan maçta oynatılmaması dahil, tüm tasarruf hakkı Erzurumspor Kulübü'ne aittir. Hatta bu noktada kamuoyunun bilmesini isteriz ki futbolcumuzun kulübümüze karşı oynanacak lig maçında oynatılmasına ilişkin düşüncemiz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü yönetimi ve teknik direktörü tarafından kabul görmemiş ve bu nedenle buna ilişkin bir düzenlemeye kira kontratında yer verilmemiştir."

Durum bu kadar açık iken kaybedilen puanın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün kamuoyuna yapmış olduğu açıklamanın adeta bir akıl tutulması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, müsabakanın tüm kamuoyunun gözü önünde cereyan ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcunun müsabakadan ihracının arkasında başka sebepler aramak ve bu sebepleri kulüpleri ile ilişkilendirme gayretlerinin son derece çirkin ve yakışıksız olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Maçtan sonra rakip takım teknik direktörünün, Yaw Ackah’ı maçtan önce aşırı motivasyon konusunda uyardığı hususundaki açıklaması göz önünde bulundurulduğunda konunun futbol içinde makul bir izahının olduğu da anlaşılmaktadır. Buna karşın kulüp yönetimi tarafından, kaybedilen puanın ardından ortaya çıkan sportif başarısızlık tablosunu, bu şekilde akıldışı bir gerekçe ile mazeretlendirmek ve kulübümüze asılsız ve seviyesiz bir isnatta bulunmak dost bildiğimiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü yönetimine yakışmamıştır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Kulüp ve yönetimlerinin Anadolu’da fark yaratacak yeni bir futbol anlayışını hakim kılmak ve bu şekilde Anadolu kulüplerini Türk futbolunda layık oldukları yerde tutmak gayret ve çabasında oldukları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla başta ekonomik bağımsızlık olmak üzere kurumsallaşmış bir kulüp düzeni oluşturmanın mücadelesini vermektedir. Vizyonumuz ve anlayışımız, sportif performansın, olumsuz sonuçlarına bertaraf etmek uğruna kısır, temelsiz ve futbola zarar veren tartışmalardan uzak durmayı gerektirmektedir. Bununla birlikte yönetimimiz, kişisel ikballeri için kulüp tarihimize ve sporcularımızın emeğine kara leke sürmek isteyenlerle anladıkları dilden mücadele etmeyi de bilmektedir. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü yönetimini yetkili ve görevli merciler önünde iddialarını ispata davet ediyoruz. Ayrıca bilinmesini isteriz ki kulübümüz de iftira mahiyetindeki bu eylem ve söylemlere karşı doğmuş ve doğacak her türlü talep ve başvuru hakkını son dereceye kadar kullanacak, sportif başarısızlıklarını rakiplerine karşı iftirada bulunarak örtmek isteyen sorumsuz kulüp yöneticilerine karşı layık oldukları şekilde hukuki süreçleri işletecektir."