Kayserispor’un, Beşiktaş’a transfer olan Onur Bulut tepkisi sürüyor: “Bundan sonra hukuk konuşacak!”

Transferin hareketli takımı Beşiktaş, Onur Bulut transferi nedeniyle Kayserispor’la mahkemelik oldu. Milli oyuncunun transferini, “Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır” denildi.

Opsiyon vardı ama…

Daha sonrasında ise 28 yaşındaki oyuncunun, Kayserispor’la olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği öğrenilmişti. Hatırlanacağı üzere Kayserispor sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut’un sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağlamış ve milli futbolcuyla geçtiğimiz günlerde 3 yıllık yeni kontrat imzalamıştı. Tecrübeli sağ bekin sözleşmesinde 1 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun da olduğu iddia edilmişti.

‘Büyük kulüplerin dikkatine sunarım’

Beşiktaş’ın transferi açıklamasının hemen ardından Sarı-Kırmızılılar’dan flaş bir açıklama geldi. Onur Bulut’un tek taraflı fesih hakkı olmadığına dikkat çeken Basın Sözcüsü Samet Koç, “Futbolcumuz Onur Bulut, Avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki, TFF’ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen büyük kulüplerin dikkatine sunarım” ifadelerini kullanmıştı.

Dava açılacağını açıklamıştı

Bu gelişmenin ardından 1 milyon Euro’yu geri gönderme kararı alan Kayserispor yönetimi, söz konusu maddenin feshe imkân tanımadığını belirterek FIFA ve TFF nezdinde dava açılacağını açıklamıştı. Beşiktaş ve Onur cephesi ise hukuki herhangi bir sorun olmadığını, transferin tamamen sözleşmedeki maddeye bağlı olarak gerçekleştirildiğini dile getirdi.

‘Haklı çıkacağını zannediyor’

Sarı-Kırmızılılar’ın Basın Sözcüsü Samet Koç da 1 milyon Euro’yu Beşiktaş’a geri gönderdiklerini ve konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na taşıdıklarını resmen duyurmuştu. Koç’tan yeni ve sert bir açıklama daha geldi. “Sevgili Kayserispor taraftarları; basından takip ettiğimiz üzere kulübümüzün adı sürekli gündemi meşgul ediyor. Onur transferi konusunda rakibimiz olan kulüp maalesef bilgileri dezenformasyona uğratarak haklı çıkacağını zannediyor. Şimdi sorulara cevap bulalım!” sözlerini sarf eden Koç şu açıklamayı yaptı:

‘Açıklaması olmayan havale…’

“Onur Bulut ile olan ve bitimine 6 ay kalan sözleşmeyi dönem içi olarak 3 yıl uzattık. Bu sözleşme TFF’ye tescil edildi. Ardından Beşiktaş’tan 1.25 milyon € yazılı teklif aldık. Biz de 3.5 milyon € + KDV karşı teklife yazılı olarak cevap verdik. Bunu takiben de Beşiktaş Kulübü 1 milyon € tutarında açıklaması olmayan bir havale gönderdi. Biz de sebebe dayanmayan bu ödemeyi Beşiktaş’a iade ettik.”

‘3.5 milyon Euro istedik’

“Aynı akşam sosyal medyada futbolcunun Beşiktaş’a imza attığı açıklandı. Ertesi gün dekonta açıklama yazılarak para bize tekrar gönderildi. Beşiktaş’a ihtarname çekerek 3.5 milyon € + KDV isteğimizi yeniledik. TFF’nin tescil ettiği sözleşmede futbolcunun çıkış hakkının olmadığını bildirdik. Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokol bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılmaktadır.”

‘Gereken cevabı vereceğiz’

“Deprem şu an birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş’a gereken cevabı vereceğimizden şüpheniz olmasın. Depremin henüz ilk günlerinde, bize açıklaması olmayan para gönderen Beşiktaş kulübünün değerli yöneticileri; nezaketen arayıp “Kayseri’de deprem olmuş” geçmiş olsun demenizi beklerdik. İnsanlar sokakta yaşamlarından kaygı içinde mücadele ederken bu tavrınız yakışmadı..!”

‘En iyi şekilde idare etmeye çalışıyorum’

Sarı-Kırmızılı cepheden taze bir açıklama daha geldi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Başkanvekili Nurettin Açıkalın ve basın sözcüsü Samet Koç kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Kulüp sorunlarını aşmaya başladıklarına değinen Başkan Ali Çamlı, “Burası hepimizin değeri. Bütün Süper Lig takımlarının olduğu gibi bizim de maddi sıkıntılarımız var. Ben emanetçiyim. Bana verilen emaneti en iyi şekilde idare etmeye çalışıyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ekonomik durumun zor olduğu bu dönemde görevi kabul ettiler, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Bundan sonra hukuk konuşacak’

Onur Bulut ile ilgili son kez konuşacağını belirten Ali Çamlı, “3 yıllık sözleşme imzaladık. Bu sözleşme 44 milyon TL’lik. Tek taraflı feshetmiştir. Bundan sonra hukuk konuşacak. Onur Bulut’un sözleşmesini ben imzaladım. Hukuk biz mi yoksa Onur Bulut mu haklı görecek. 44 milyon TL bedelli 3 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş bunu gündeme almayacak mıydı? Bizim avukatlarımız bu işi hukuka götürecekler. Bunun cevap oradan çıkacak. O mu, bu mu imzaladı? Bunu konuşmaya gerek yok. İmza sirküsü var. Deprem zamanında bu konuyu konuşmak istemiyoruz ama sorulduğu için konuşuyoruz. Beşiktaş ile imzalamamış olsaydı bizimle 3 yıllığına imzaladığı 44 milyonluk sözleşme geçerli olacak mıydı, olmayacak mıydı? Bunun ötesinde başka bir şey konuşmaya gerek yok. Onur Bulut’un sözleşmesini ben imzaladım. Tadil sözleşmesini de ben imzaladım. Bizim bildiğimiz bir gerçek var ki bizimle 3 senelik sözleşme uzattı. Biz o konuyu kapattık” şeklinde konuştu.

‘Tepkimiz devam ediyor’

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç ise “Bu sezon sonunda mutlaka o borç ödenip transfer tahtası açılacak. Beşiktaş yönetimine tepkimiz devam ediyor. Burada 3 yıllık sözleşmesi olan bir futbolcuyu önce ayartarak sonra da bir protokolü bahane ederek bir şekilde kadrolarına kattılar. Biz buna sesiz kalacak değiliz. Konu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na (UÇK) gitti. Ya Beşiktaş bize istediğimiz bedeli yatıracak ya da UÇK’dan çıkacak sonucu bekleyeceğiz. Yoruma açık bir konu. Tek imza yetkilisi bir başkan var. Başkanımızın attığı bir sözleşme var, TFF bunu tescilledi. Bunun sonucunda depremin gündemde olduğu bir dönemde transferi gerçekleştirmiş oldular. Onur, bizim futbolcumuz ama şu an da Beşiktaş’ın sözleşme imzaladığı futbolcusu. Onur ile problemimiz yok. Bu sürecin içindeki ve Beşiktaş’ı yanıltan kişi Onur’un menajeri. Onun bedelini hukuk karşısında ödeyecektir. Anladığım kadarıyla TFF her protokolle veya sözleşme ile getirilen transferin tescilini yapıyorlar. Burada amaçları sanırım futbolcuyu mağdur etmemek. Anladığım kadarıyla ‘Kulüpler UÇK’da bedelini ödesin’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

DHA