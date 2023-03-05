Kayserispor’un serisine Fenerbahçe engeli

İstanbulspor, Başakşehir ve Giresunspor karşısında aldığı galibiyetlerle bir anda kendisini 7. sırada bulan Kayserispor, Fenerbahçe mücadelesine de zafer için çıktı. Sarı-Kırmızılılar, serisini 4 maça çıkarmanın dışında rakibini ligde 6 maç sonra yenmeyi hedefliyordu. Öte yandan teknik direktör Çağdaş Atan ise kariyerinde 3 kez karşılaştığı Fenerbahçe’yi, ligde ilk kez devirmek istiyordu fakat olmadı. Sarı- Kırmızılılar, hem serisini kaybetti hem de ilkleri yaşama fırsatını kaçırdı.

‘Takımımla gurur duyuyorum’

90 dakikanın ardından Atan, “Takımımla gurur duyuyorum. Fenerbahçe’ye karşı geri atmadık. Dağınık bir görüntü vermedik. İlk yarı gol bulmamamız çok üzücüydü. İkinci yarı çok üretken olamadık. İstatistiklerde geri kalmadık, sadece topla oynamada gerideydik. Golü çok geç attık ve Ferdi’nin beklenmedik golü de kalp kırıcı oldu. İyi bir maç oldu. Fenerbahçe’yi kutluyorum. Taraftarlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Çok centilmence ve coşkulu bir şekilde bizi desteklediler” ifadelerini kullandı.

ARİF’İN GOLÜ YETMEDİ

Sarı-Kırmızılılar, aradığı golü son dakikalarda buldu. Arif Kocaman, 90+6’da farkı 1’e indirdi. Fakat 19 yaşındaki oyuncunun golü, geri dönüş için yeterli olmadı.

CAROLE’DEN İYİ HABER GELDİ

Sarı-Kırmızılı ekibin deneyimli sol beki Lionel Carole, ilk yarının son anlarında Joshua King ile çarpıştı. Burnu ve başına darbe aldığı görülen Carole, sahayı sedye ile terk etti ve hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun ciddi bir sağlık problemi olmadığı ve taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Kayserisporlu futbolseverler, Fenerbahçe maçı için tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Karşılaşma öncesinde deprem felaketi nedeniyle depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar, depremin 4.17’de yaşanması nedeniyle bu dakikaya kadar sessiz kaldı.

Öte yandan alınan karar nedeniyle Sarı-Lacivertli futbolseverler, müsabakaya alınmadı.