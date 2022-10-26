Kayyum başkana sıfır makam aracı

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş makam aracı kiralıyor. Makam aracı dahil kiralanacak araçlar için belediye toplam 16 milyon 12 bin TL ödeyecek.

Deniz AYHAN

Bir milyar liranın üzerinde borcu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi‘nde kayyum Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş, makam aracı kiralıyor. Belediye aralarında beyaz renkli makam aracı da olan 5 adet 2022 model binek, kamyonet, minibüs gibi araçlar için ihaleye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Haziran 2021 tarihinde yayınladığı “Kamuda tasarruf tedbirleri” genelgesi ile kamuda araç kiralama ve alımlarında kısıtlamaya gidilmesi istenmişti. Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi ise araç ihalesine çıktı.

22 AYLIK KİRASI 16 MİLYON

Belediye bir adet makam aracı ile 18 adet 2022 model binek araç, 45 camlı kamyonet, 6 minibüs, 10 çift kabinli kasalı kamyonet, 7 tek kabinli kasalı kamyonet ve 1 adet camlı minibüs van engelli aracı kiralayacak.

Araçlar için 23 Eylül 2022’de yapılan ihale 20 Ekim 2022’de sonuçlandı. Makam aracı ve çift-tek kabinli kasalı kamyonetler için ilk etapta 8 milyon 19 bin TL ödendi. Tüm araçların 22 aylık toplam kirası ise 16 milyon 12 bin TL olacak. Kayyum başkan için kiralanan makam aracının özellikleri ‘’Beyaz renkli, 2022 model Dizel, en az 1.6 motor hacmi 120 beygir, otomatik vites, dizel, ABS, EBD, ESP, hız sabitleme sistemi, klima, yol bilgisayarı” olarak sıralandı.