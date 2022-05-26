Kayyum tepki çeken ihalesini iptal etti

Kayyumla yönetilen Batman Belediyesi, kentin en gözde yerinde belediyeye ait arsada yap-işlet-devret modeliyle yaptırdığı bölgenin en büyük AVM’lerinden olan Batman Park’ı ve arsasını, 150 milyon TL bedelle AVM ile arsasının yönetim kurulunda AKP İl Başkanı Akif Gür’ün de bulunduğu Golden Park AŞ’ye vermişti. Batman Belediyesi’nin en büyük gayrimenkulü olan Batman Park AVM’nin satışı iptal edildi.

Evren DEMİRDAŞ

Yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan bölgenin en büyük AVM’lerinden olan Batman Park ve arsası 150 milyon TL bedelle ihale usulüyle AKP Batman İl Başkanı Akif Gür’ün de aralarında bulunduğu Golden Park AŞ’ye verilmişti.

Değerinin altında verildiği iddiasıyla tepkilere neden olan Batman Park AVM arsası ihalesinin iptal edildiği duyuruldu.

KAYYUM İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Batman Belediyesi tarafından ihaleye ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “23.05.2022’de gerçekleştirilen Batman Park AVM Arsası Satış İhalesi, yapılan değerlendirme sonucunda iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

“İPTAL EDİLMESİ DOĞRU BİR KARAR”

İhalenin iptal edilmesini doğru bir karar olduğunu belirten CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, “Sayın Vali fiyatı sanırım düşük gördü. Zaten STK’lar ve siyasi partilerin hepsi bu işe karşı çıktı ve satılmaması gerektiğini söylediler. Sayın Valide o şekilde uygun gördü ve ihaleyi iptal etti. İhalenin iptal kararını olumlu karşılıyorum umarım ileri günlerde yapılacak ihalenin şeffaf bir şekilde yapılarak Batman kamuoyununda herhangi bir şüphe bırakılmaz” ifadelerini kullandı.

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