Kayyumdan AKP’li belediyeye cömert düğün hediyesi

2019 yılında 759 milyon TL borçlu olduğu açıklanan Kayyum Münir Karaloğlu’nun başkanı olduğu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman’ın AKP’li Samsat İlçe Belediyesi’ne düğün salonu hediye ediyor.

Deniz AYHAN

AKP’li Adıyaman Samsat İlçe Belediye Başkanlığı’nın talebiyle, mülkiyeti Samsat Belediyesi’ne ait olacak ‘düğün ve konferans salonu yapım işi’nin maliyeti 3 milyon 87 bin TL. Samsat ilçesinde yaptırılan baraj manzaralı düğün salonu 1300 metrekarelik alana inşa edilecek.

Düğün salonunda, mutfak, lavabolar, mescitler ve giyinme odaları olacak. Düğün salonu, baraj manzaralı olacak, nikahın ardından barajda tekne turu da yapılacak.

Samsat Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Işık, “Belediye Başkanımız Halil Fırat’ın girişimleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ilçemizde bir düğün salonu yapılmaktadır. Temel atıldı ve çalışmalar hızla devam ediyor. Bundan sonra ilçemizde evlenecek gençlerimize salonu ücretsiz tahsis edeceğiz. Hız kesmeden Samsat halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.