Kayyumlar boş durmuyor: Acele satışa çıkardılar

14 Mayıs seçimleri öncesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir Belediyesi’nin konut imarlı değerli arazileri satışa çıkarması dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi, kentin gelişime açık lüks konutların inşa edildiği ve sıfır konut fiyatlarının 6 milyon liradan satışa çıkarıldığı merkez Kayapınar ilçesinde 5 ayrı palselde 800 milyon lira değerindeki toplam 98 dönüm konut ve işyeri imarlı arsayı satışa çıkardı.

Satışa çıkarılan konut imarlı arsaların; 25265 ada 1 No’lu parselde 16 bin 487, 25266 ada 1 no’lu parselde 20 bin 097, 25276 ada 1 No’lu parselde 20 bin 083, 25277 ada 1 No’lu parsel 21 bin 652, 25278 ada 1 No’lu parselde 19 bin 041 metrekareden oluştuğu öğrenildi.

Satışa çıkarılan arsaların Büyükşehir Belediyesi binasında dün açık ihale usulüyle satışa sunulduğu ancak gerekli şartların oluşmadığı için ertelendiği bildirildi.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ DE SATIYOR

Merkez Yenişehir belediyesi de konut imarlı 84 milyon lira değerindeki 14 dönüm arsayı ihale usulüyle satışa çıkardı. 30179 ada 1 No’lu parsel 8 bin 957,51 metrekare, 30180 ada 2 No’lu parsel 5 bin 121,27 metrekareden oluşan arsalardan oluştuğu kaydedildi.

Bu arazilerin de 30 Mart’ta ihale usulüyle satılacağı bildirildi. Kayyumların seçim öncesi alelacele arazi satışı kentteki muhalefeti temsil eden siyasi partiler ve STK’ların da tepkisine neden oldu.

“KAYYUMLAR GİDERAYAK…”

Kayyumların giderayak seçim öncesi konut imarlı arazileri satıp yandaşlarına dağıtacağı ve seçimde kullanacağını belirten STK’lar, “Bu ihalelere katılacak olan iş insanları ve müteahhitler şunu bilsinler onlar da gaspçı ve talancı anlayışa ortak olacaklar. Haklarında açılacak tapu iptal davaları ile yatırdıkları teminatlar yıllarca içeride kalabilir, gayrimenkullerini kaybedebilirler. Ayrıca mahkeme süreci ve sonrasında yapı izni almaları yasal olarak zorlaşacaktır. Bu suça kimse ortak olmasın” diye tepki gösterdiler.