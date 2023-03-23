Kayyumlar en kıymetli arsaları satışa çıkardı

Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Selçuk Mızraklı’nın görevden alınarak tutuklanması ve yerine il valisinin kayyum olarak atanmasıyla birlikte HDP’li birçok meclis üyesinin de görevine son verildi.

Bunların yerine il dışından ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesinden getirilen ithal bürokratlar hem daire başkanlıklarına, hem de meclis üyeliklerine atandı.

“MECLİS KARARIYLA SATIŞ”

Bununla birlikte Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan konut imarlı 5 ayrı arsa, 11 Ocak tarihli 08 sayılı belediye meclisi kararıyla satışa çıkarıldı.

Ulusal ve yerel basına satışın 16-23 Mart tarihlerinde yapılacağına dair ihale ilanı verildi. Tümü konut imarlı olan ve kentin en kıymetli arazilerinden oluşan 25265, 66, 76, 77 ve 78 numaralı adalar seçim öncesi apar topar satışa çıkarıldı.

Satışın hangi amaçla yapıldığı kamuoyuna açıklanmazken, kentteki STK ve bazı siyasi partilerden de ses yükseldi. Bu satışın yangından mal kaçırmak olduğunu dile getiren STK’lar, gerek müteahhit firmaların, gerekse işadamlarının bu ihaleye kesinlikle katılmamaları ve fiyat teklifinde bulunmamalarını istedi.

“GİDERAYAK BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR KİMSE KATILMASIN”

Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Abdurrahman Ergin de, konut imarlı arsaların satışıyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bu kent sahipsiz değil! Depremle yıkılan, sel felâketiyle sarsılan coğrafyamızda insanımıza hizmeti öncelikle hak, adalet, özgürlük, eşitlikle bir araya getirmeyi ilke edinen Saadet Partisi olarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin beş arsayı satışa sunmasını seçim öncesi doğru bulmuyoruz.

Seçimler yaklaştıkça devlete ve belediyelere ait arsalar elden çıkarılmaya çalışılıyor. Büyükşehir Belediyesi, tek adamla valiyle yönetiliyor. Bu ihaleye kimse katılmamalı, teklif vermemeli. Gerek Diyarbakır’dan, gerekse şehir dışından ihaleye katılıp, ihaleyi alacak olanlar bu şaibeli satışın farkında olmalıdır.

Resmî kurumlar bu duruma el koymalı, zamanı varken ihaleyi iptal etmelidir. Eğer satılması, el değiştirilmesi gerekiyorsa seçim sonrası beklenmelidir. Acelesi olan bu baylar, yangından mal kaçırır gibi bu beş adayı kimseye peşkeş çekemez. Konut alanı için değerli olan bu arsalar, birilerine resmî işlemlerle satılırsa şayet hukuki her yola başvuracağız.

Gitme ihtimalleri belirdikçe telaşa kapılan iktidar, daha önce kayyum marifetiyle halkın iradesine el koyduğu belediyelere ait arsalara göz dikmemelidir. Meclis Kararı ile satışa sunulmuş. Belediye Meclisi, lağvedilmişse meclisten bahsedilebilir mi? Daire Başkanlarını sen atarsan, meclis mi olur?

Seçimlere iki ay bile kalmadan bu satış neyin nesidir? Satılacak arsaların tümü konut imarlı ve Diyarbakır’ın en değerli arsalarıdır. Halkın ve kamunun malının haksız yere birilerine peşkeş çekilmesi önlenmelidir. Diyarbakırlıları, tüm STK’ları destek olmaya çağırıyoruz. Bu şehir sahipsiz değil, Diyarbakır halkı var.”