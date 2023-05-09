54.8 F
Los Angeles
9 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemKaza geçiren HDP’li Beştaş seçim çalışmalarına başladı

Kaza geçiren HDP’li Beştaş seçim çalışmalarına başladı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları sırasında geçen 13 Nisan’da Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Beştaş, belinde oluşan kırık nedeniyle 14 Nisan’da ameliyat edildi. Beştaş, Ankara’daki tedavisinin ardından yeniden Erzurum’a gelerek seçim çalışmalarına başladı.

“ÖNEMLİ OLAN BİRLİKTE İYİLEŞMEYİ BİLEBİLMEKTİR”

Bugün tekrar Erzurm’a gelen Beştaş, partisinin Mahallebaşı semtindeki seçim koordinasyon merkezinde kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

Beştaş, “Kaza nedeni ile uzun süre sizinle olamadım. Ama fiziken olamasam da aslında yanı başınızdaydım, yanınızdaydım. Bütün çalışmaları, arkadaşlarımızın ziyaretlerini, köyleri, ilçeleri, buradaki coşkuyu sahiplenmenizi yüreğimin ta derinliklerinde hissettim. İyi ki varsınız çok teşekkür ediyorum. Kazalar olabilir ama önemli olan birlikte iyileşmeyi bilebilmektir. Sizin sevginizle ayağa kalktım emin olun. Tedavi sürecim bitmedi ama yine de burada olmak istedim, sizlerle olmak istedim” dedi.

 

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,498BeğenenlerBeğen
16,186TakipçilerTakip Et
3,520TakipçilerTakip Et
7,692TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States