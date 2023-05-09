Kaza geçiren HDP’li Beştaş seçim çalışmalarına başladı

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları sırasında geçen 13 Nisan’da Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Beştaş, belinde oluşan kırık nedeniyle 14 Nisan’da ameliyat edildi. Beştaş, Ankara’daki tedavisinin ardından yeniden Erzurum’a gelerek seçim çalışmalarına başladı.

“ÖNEMLİ OLAN BİRLİKTE İYİLEŞMEYİ BİLEBİLMEKTİR”

Bugün tekrar Erzurm’a gelen Beştaş, partisinin Mahallebaşı semtindeki seçim koordinasyon merkezinde kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

Beştaş, “Kaza nedeni ile uzun süre sizinle olamadım. Ama fiziken olamasam da aslında yanı başınızdaydım, yanınızdaydım. Bütün çalışmaları, arkadaşlarımızın ziyaretlerini, köyleri, ilçeleri, buradaki coşkuyu sahiplenmenizi yüreğimin ta derinliklerinde hissettim. İyi ki varsınız çok teşekkür ediyorum. Kazalar olabilir ama önemli olan birlikte iyileşmeyi bilebilmektir. Sizin sevginizle ayağa kalktım emin olun. Tedavi sürecim bitmedi ama yine de burada olmak istedim, sizlerle olmak istedim” dedi.