Kaza geliyorum dedi!

Basketbolu yönetenler, corona virüsü krizinde sınıfta kaldı.

Dünya basketbolunun zirvesi NBA, ilk vakanın (Rudy Gobert / Utah Jazz) ardından hemen durduruldu. Takvimler 12 Mart’ı gösteriyordu. “Önce sağlık” diyen NBA yönetimi, toplamda 500 milyon doları bulması beklenen zararı göze alıp ligi erteledi. Aynı gün, dünya basketbolunu yöneten FIBA ve Avrupa’da kulüpler düzeyindeki en büyük iki turnuvayı yöneten EuroLeague de erteleme kararı aldı. Ama artık çok geçti. Deyim yerindeyse FIBA ve EuroLeague uyanmakta geç kaldı, çünkü olan oldu!

“Biraz daha para kazanalım. Zaten takvim sıkışık. Daha fazla sıkışmasın” hesabında olan İspanya merkezli EuroLeague 12’sinde erteleme kararı alana kadar mart ayının ilk haftasında kulüplere 2’şer maç yaptırdı. Muhtemelen ne olduysa o arada oldu.

Real Madrid’den Trey Thompkins’in testinin pozitif çıkması yüzünden mor-beyazlıların futbol takımı bile karantinaya alınmıştı. Muhtemelen, NBA’de ve Real Madrid’de vaka çıkmasa, EuroLeague yönetimi ‘seyircisiz’e devam edecekti ama kriz ellerinde patladı.

Dünya basketbolunda bunlar olurken bizim federasyon (TBF) “Takipteyiz” dedi ama olayları hep uzaktan izledi. Basketbol ‘temas’ sporu iken ve seyircisiz maçlarda bile salonda en az 30-40 kişi bulunurken ertelemeyi akıllarına bile getirmediler.

Muhtemelen biraz EuroLeague’den cesaret aldılar; biraz da “Biz dururken size söz düşmez. Size ne oluyor” diyecek futboldan ve onu yöneten (yönettiğini zanneden) TFF’den korktular!

Oysa bu arada yerli-yabancı her oyuncu “Maçlara çıkmayalım. Bizim de ailelerimiz var” diyordu. Bazı yabancılar da maça çıkmıyordu.

Ardından; EuroLeague’den yaklaşık 1 hafta sonra, ING Süper Lig maçları ‘Ankara’nın kararıyla’ ertelendi…

Ama olan oldu! Avrupa ve Türk basketbolunun gözbebeği takımlarından birinde corona virüsü şüphesi çıktı.

Avrupa’da en çok kimi vurdu, kim vurdumduymaz, kim bu işi ciddiye almadı; rakamlar belli!

İspanyol ve İtalyan kafası bu krizi yönetemedi; umarım Türk kafası bizi çok etkilemez!

Geçmiş olsun Fenerbahçe. Geçmiş olsun Türk sporu…