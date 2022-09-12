Kaza kurşunuyla vefat eden polis memuru Kenan Baş son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da mesai arkadaşının silahının kazara patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden 22 yaşındaki polis memuru Kenan Baş, Samsun’da toprağa verildi.

İstanbul Fatih’te 6 Eylül’de, Aksaray Metro durağı önünde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait çevik kuvvet aracında, arkadaşının doldur boşalt yaptığı silahının kaza sonucu patlaması nedeniyle yaralanan polis memuru Kenan Baş, tedavi gördüğü hastanede 11 Eylül’de yaşamını yitirmişti.

Baş’ın Türk bayrağını sarılı naaşı, Çökek Mahallesi’ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki kullanılmayan Şehit Ertan Ad İlkokulunun bahçesine götürüldü.

Polis memurunun babası Harun, annesi Ferdane Baş ile yakınları burada taziyeleri kabul etti. Törene katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Samsun Valisi Zülkif Dağlı, aileye başsağlığı diledi.

Öğle vakti okul bahçesinde kılınan cenaze namazı sonrası Baş’ın naaşı meslektaşlarının omuzunda cenaze aracına taşındı. Genç polis memurunun cenazesi, aynı mahalledeki aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi.

Baş ailesinin iki çocuğundan biri olan polis memuru Kenan Baş’ın bekar olduğu, göreve yaklaşık iki yıl önce başladığı öğrenildi. (AA)

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