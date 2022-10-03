Kaza sonrası araç alev aldı! Karı koca feci şekilde can verdi

Samsun’un Kavak ilçesinde TIR’ın arkadan çarptığı LPG’li araç alev aldı. Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan Temel Arzu Kirpikçi çifti hayatını kaybetti.
Havza yönüne seyreden Gürcistan uyruklu Aslan Sahınıdze’nin kullandığı TIR, Yaşar Doğu Mahallesi’ndeki dönel kavşakta önünde ilerleyen ve Temel Kirpikçi’nin kullandığı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tüplü olduğu öğrenilen ve alev alan araçtan çıkamayan sürücü ile eşi Arzu Kirpikçi hayatını kaybetti.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta çıkan yangın söndürüldü.
TIR sürücüsü Sahınıdze gözaltına alınırken, yaşamını yitiren çiftin cesedi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. (AA)