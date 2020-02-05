Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı

İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirdikten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sırasında kayarak pistten çıkarak toprak zemine çıkan uçakla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan uçağın İzmir-İstanbul seferine ilişkin radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, 17.23’te İzmir’den havalanan uçağın 56 dakikalık uçuş süresinin ardından saat 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na teker koyduğu görülüyor. İHA
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