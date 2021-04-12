Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, AGİT Dönem Başkanı Linde’yi kabul etti

NUR SULTAN (AA) – Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, temaslarda bulunmak için başkent Nur Sultan’a gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, AGİT Dönem Başkanı Linde ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bir araya geldi.

Tokayev, görüşmede Kazakistan’ın AGİT ilkelerine ve değerlerine bağlılığını bir kez daha vurgulayarak "Dış politikamızda AGİT ile iş birliği önemli önceliklerimizden biridir. Biz AGİT ve üye ülkelerle daha yakın iş birliğine hazırız." ifadesini kullandı.

Linde de AGİT’in Kazakistan ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek Tokayev’e Orta Asya’ya yönelik planları hakkında bilgi verdi.

Ziyareti kapsamında Linde, Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile de görüştü.