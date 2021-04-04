Kazakistan, Türkiye ile iletişim alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor

NUR SULTAN (AA) – MEİRAMGÜL KUSSAİNOVA – Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva, medya sektöründe Türkiye’nin engin tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirterek, "Türk ortaklarımızla iletişim alanında karşılıklı ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Balayeva, 5-6 Nisan’da Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

1991'de Kazakistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Balayeva, 30 yıldır Türkiye devleti ve halkının Kazakistan’ın ve Kazak kardeşlerinin yanında durduğunu söyledi.

Türkiye'nin 1990’ların başında kendi içinde yaşadığı belirli ekonomik zorluklara rağmen bağımsız Kazakistan’a şartsız ve koşulsuz yatırım yapan ilk ülke olduğunu kaydeden Balayeva, "Ülkemizin yeni başkentinin inşasında da Türk firmaları aktif rol üstlendi. Söz konusu zaman zarfında aynı köken ve dili paylaşan kardeş ülkeler arasında ekonomi, eğitim, kültür, ulaşım ve lojistik alanlarında güçlü bir bağ kurmayı başardık." şeklinde konuştu.

Balayeva, gelecek yıl Kazakistan ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek, "Liderlerimizin öncülüğünde ikili ilişkilerimizin sadece genişleyerek güçlendiğini görüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki verimli ortaklık ve etkileşimin gelecekte hem bölgesel hem uluslararası platformlarda da genişlemeye devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

– "Medya alanında ortak projelere imza atacağız"

Ankara ziyareti çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bir araya geleceklerini dile getiren Balayeva, "Ziyaret kapsamında enformasyon, din, aile ve gençlik politikası, sivil toplum gelişimi alanlarında ikili temasları görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Balayeva, medya sektöründe Türkiye’nin engin tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirterek, "Türk ortaklarımızla iletişim alanında karşılıklı ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Medya sektöründe ikili iş birliğini pekiştirmek için ortak projelere imza atacaklarını ifade eden Balayeva, şunları kaydetti:

"Özellikle medya alanında tecrübe paylaşımının çok önemli olduğunu dikkate alarak Türkiye ile karşılıklı uzman değişimini gerçekleştirmeye niyetliyiz. Bunun yanı sıra medya uzmanlarının niteliklerini geliştirmek için Türkiye’nin önde gelen eğitim merkezleriyle temaslar kuracağız. Ortak çekimler yapma ve televizyon dizilerinin karşılıklı paylaşımı gibi konularda iş birliği yürütmeye yönelik girişimlerimiz bulunuyor."

Balayeva, halihazırda TRT ile ortak projelerin yürütülmesi konusunda görüşme yaptıklarını dile getirerek, "Bakanlığımız, halklarımız arasındaki tarihi ve kültürel benzerlikleri göz önünde bulundurarak Kazakistan devlet televizyon kanalları ürünlerinin Türkiye’de gösterimi ile de yakından ilgilenmektedir." dedi.

– "Anadolu Ajansı ile Kazinform arasında yakın iş birliği kuruldu"

Söz konusu alandaki ikili iş birliğinin hızla geliştiğinin altını çizen Balayeva, şöyle devam etti:

"Daha önce bizim Habar Televizyon Ajansı tarafından Türkiye'nin TRT Avaz ve Kırgızistan'ın Kamu Yayın Kuruluşu iş birliğinde "Ulu Türklerin Mirasçıları" konulu ortak belgesel filmi çekilmişti. 2019'da TRT Avaz kanalınca Türk Konseyine üye ülkelerin kültürel, tarihi, ekonomik ve sosyal hayatından görüntü ve programların paylaşılmasını sağlamak amacıyla ortak havuz oluşturuldu."

Balayeva, 2018'de Kazakistan’ın devlet haber ajansı Kazinform ile Anadolu Ajansı arasında iş birliği anlaşmasının imzalandığını söyleyerek, "Bugün de iki ülkenin başlıca haber ajansları arasında çok yakın iş birliği kuruldu. Ajanslar, kendi aralarında günlük haber, fotoğraf ve görüntü paylaşımında bulunuyorlar. Şu anda Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü münasebetiyle ortak projeleri hayata geçirmeyi planlıyorlar." ifadelerini kullandı.

– "Türk dünyası medya kuruluşları arasında ortak platform kurulabilir"

Medya alanındaki etkileşimin kardeş halklar arasındaki ilişkiler açısından da önemli olduğunu vurgulayan Balayeva, “Birbirimiz hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursak o kadar da farklılıklarımızın değil, benzerliklerimizin fazla olduğunu görürüz. Bu konuda Türk devletlerinin medya kurumları arasında karşılıklı dillerde yayınların oluşturulması, haber akışının sağlanması gibi çalışmaların önemi ortaya çıkıyor.” şeklinde konuştu.

Balayeva, daha önce oluşturulan Türk Dilleri Haber Ajansları Birliğinin yeterince aktif olmadığına dikkati çekerek, "Medya kuruluşları ile temsilcileri arasında yeniden ortak bir platform oluşturmayı düşünebiliriz. Bu platformu Astana Medya Haftası çerçevesinde de düzenleyebiliriz." dedi.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kardeşlik ruhunda ilerlediğini belirten Balayeva, "Ülkelerimiz hakkında konuştuğumda ilk olarak Kazakların ünlü şairi Mağcan Cumabayev’in Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye’deki kardeşlerine yazdığı 'Uzaktaki Kardeşime' şiirini hatırlıyorum. Evet, atalarımız aynı kökten geldiğimizi ve aynı kanı taşıdığımızı biliyorlardı. Şu anda o tarihi ilişkilerimiz yeniden canlanıyor. Bunun için güçlü ve sağlam kardeşlik bağlarına sahip olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.