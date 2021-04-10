Kazakistan ve Özbekistan sınırında “Orta Asya” Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Merkezi'nin inşaatı başlatıldı

NUR SULTAN (AA) – Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, iki ülkenin sınırında faaliyete geçirilecek "Orta Asya" Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Merkezi inşaatının temel atma törenine katıldı.

Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Askar Mamin, Özbek mevkidaşı Abdulla Aripov ile sınırda buluştu.

İkili ve heyetler arası görüşmelerde bir araya gelen Mamin ve Aripov, iki ülke arasında yatırım, ticaret, tarım, transit, turizm, uzay, sanayi, ortak su kaynaklarının kullanımı gibi alanlarda iş birliğini görüştü.

Görüşmelerde, Kazakistan’ın Türkistan şehri ile Özbekistan’ın başkenti Taşkent’i birbirine bağlayacak "Türkistan-Çimkent-Taşkent" güzergahındaki hızlı demir yolu hattının inşaat süreci de ele alındı.

Mamin ve Aripov, daha sonra Kazakistan-Özbekistan sınırında faaliyete geçirilecek "Orta Asya" Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Merkezi'nin inşaat çalışmalarını başlattı.

– "10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor"

Temel atma töreninde konuşan Mamin, "Kazakistan ve Özbekistan, karşılıklı ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Başlattığımız bu proje, söz konusu hedefimize ulaşmaya ve iki devlet arasındaki kapsamlı stratejik iş birliğini daha da güçlendirmeye hizmet edecek." dedi.

Görüşmeler sonucunda Kazakistan ve Özbekistan Başbakanları arasında, "Orta Asya" Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Merkezi’nin faaliyeti ile demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi için ortak eylem planı protokolleri imzalandı.

"Orta Asya" Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Merkezi, Kazakistan ve Özbekistan'ın sınır bölgesindeki 400 hektar alana inşa edilecek ve günde 35 bin yolcu ile 5 bin yük aracı kabul etme kapasitesine sahip olacak.

Söz konusu merkezin Kazakistan ve Özbekistan'ın ortak yatırım projelerinin uygulanması için büyük sanayi, ticaret ve lojistik platformu haline getirilmesi amaçlanıyor.