Kazakistan’a müşavir atandı, torpil yok dedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın halasının oğlu olduğu öğrenilen Diyanet’te görevli Neşet Bodur, ilçe müftülüğü yaparken önce Diyanet’te Cami Hizmetleri Daire Başkanı yapıldı. 2 yıl bu görevde kalan Bodur, daha sonra “Müşavir” kadrosuna atandı. Bodur, şimdi de Kazakistan Nur-Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’ne getirildi. Nisan da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kazakistan’daki göreve atanan kuzen Bodur, bu ülkeye giderek görevine başladı. Bodur’un bu görevden yaklaşık 7 bin Euro (70 bin lira) maaş alacağı öne sürüldü.

‘UZAKTAN AKRABAM OLUR’

Diyanet, konuyla ilgili sorularımızı yanıtsız bırakırken Bodur, “Başkan bey uzaktan akrabam olur ama atanmamla bunun bir alakası yok. Ben çok uzun yıllardır Diyanet personeliyim. Torpille, kayırmacılıkla değil liyakatle görev aldım” dedi. Bodur, şunları söyledi: “Ben 35 yıldır Başkanlığımızın değişik kurumlarında görev yapıyorum. Alanında uzman ve doktorası olan, bu tırnaklarıyla kazı kazıya müezzinlikten bugüne gelen, hatta 1997 yılındaki yurt dışı sınavını birincilikle kazanarak giden bir adamım.”