Kazakistan’da kafede şiddetli patlama

Kazakistan’ın Aktav kentinde bulunan bir kafede meydana gelen şiddetli patlama sonrası kafenin yer aldığı iki katlı binanın bir kısmı yıkıldı.

Kazakistan’ın, Hazar Denizi’ne kıyısı olan liman kenti Aktav’daki bir kafede şiddetli patlama meydana geldi. İki katlı bir binanın alt katında yer alan kafedeki patlama sonrası binanın bir kısmı yıkıldı.

Patlamanın şiddeti ile çevrede bulunan ev ve araçlarda hasar gördü. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Patlamanın yaşandığı bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, patlamanın meydana geldiği Ayanat isimli kafenin kapalı olduğu ve şu ana kadar can kaybı tespit edilmediği bildirildi.

Yetkililer, enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini herhangi bir gelişmede kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.