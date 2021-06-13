Kazakistan'da yöresel kıyafetler yeniden canlandırılıyor

NUR SULTAN (AA) – MEİRAMGÜL KUSSAİNOVA – Kazak tasarımcılar, ülkede çok kullanılmayan eski yöresel kıyafetleri yeniden tasarlayarak modern hayata kazandırıyor.

Kazakistan'da halk arasında yöresel giysilere talep artıyor. Daha önce sadece milli bayramlarda, festivallerde ve sahnelerde kültürün bir parçası olarak sergilenen geleneksel kıyafetler artık günlük hayatta da yoğun olarak kullanılıyor.

Özellikle son yıllarda yeni doğan bebeklerin hastaneden geleneksel kıyafetlerle uğurlanması, okullardaki etkinliklerin milli giysilerle kutlanması, çeşitli ülkelere atanan büyükelçilerin güven mektubu sunma törenlerine milli desenlerle işlenmiş takım elbiseleri tercih etmeleri ülkede yöresel kıyafetlerin yaygınlaştırılmasını tetikleyen unsurlardan birkaçı olarak öne çıkıyor.

Toplumdaki yöresel desen ve giysilere artan ilgi üzerine Kazak tasarımcılar, küresel moda anlayışıyla bugünün dünyasında çok kullanılmayan eski geleneksel kıyafetleri yeniden tasarlayarak modern hayata kazandırıyor.

Yerel tasarımcıların modern ve rengarenk geleneksel desenlerle işlenmiş koleksiyonlarının tanıtıldığı defileler de büyük ilgiyle takip ediliyor.

– "Artık her yaştan müşteri kitlemiz var"

Yaklaşık 5 yıl önce kendi yöresel giyim markasını kuran tasarımcı Sabina Naurızalina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel motiflerle tasarlanan kıyafetlere ilginin arttığını söyledi.

Naurızalina, daha önce yöresel kıyafetlerin sadece sahnelerde veya müzelerde Kazak kültürünün bir parçası olarak sergilendiğini belirterek "Ancak son dönemde toplumda eski örf ve adetlerin yeniden canlanmasıyla geleneksel kıyafetlerimiz de kullanılmaya başlandı." dedi.

Tasarımlarıyla yöresel kıyafetleri sadece yaşlı kişilerin giydiğine ilişkin ön yargıyı kırmayı başardıklarını vurgulayan Naurızalina, "Artık her yaştan müşteri kitlemiz var. Özellikle genç kızlarımız geleneksel motiflerle süslenmiş gelinlikleri tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Tasarımcı Kayrolla Abişev de son dönemde koleksiyonlarında göçebe kültürü motiflerini ağırlıklı olarak kullanmaya başladığını aktardı.

Abişev, ülkede milli motiflere artan ilginin sadece moda dünyasına değil ev dekorasyonuna da yansıdığını dile getirdi.

Takı tasarımcısı Müslim Cumagaliyev de tüketiciler tarafından gümüşten yapılan geleneksel takılara da talebin arttığını kaydetti.

Ülkede sadece geleneksel kıyafet üretimi yapan modaevlerinin yanı sıra küçük atölyelerin de sayı olarak çoğaldığına dikkati çeken tasarımcılar, söz konusu alandaki gelişmelerin tekstil sektörünü olumlu yönde etkileyebileceğini dile getirdi.