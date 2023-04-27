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27 Nisan 2023
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Kazaya müdahale eden sağlık ekibine otomobil çarptı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde seyreden 34 HB 962 plakalı otomobil, Tuzla Akfırat mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta yaralanan bir kişiyi ambulansa alırken, itfaiye ekipleri de kanala düşen aracı çıkarmak için çalışma başlattı.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 16 AFK 42 plakalı otomobil, dubalarla çevrili kaza mahalline girerek önce ambulansa, ardından da itfaiye aracına çarptı. Kazada söz konusu araçta bulunan 4 kişi ile olay yerinde görev yapan 2 itfaiye eri yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen takviye ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametindeki trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Alaturka Online
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